Piazza Cavour pronta ad ospitare il Carnevale

Domenica le due sfilate con premi alle più belle mascherine. Si potrà pranzare sotto la copertura per una giornata tradizionale.

La Spezia - “Cai me fanti, a son de Speza, er me nome i è Batiston”. Domenica 11 febbraio Piazza Cavout si trasformerà nella “Cittadella del Carnevale”. Organizzato dagli assessorati alle Attività Produttive, Cultura e Turismo e Città dei Bambini del Comune della Spezia in collaborazione con l’Associazione Prospezia il Carnevale spezzino entra nel vivo. Una grande festa con la tradizionale sfilata delle mascherine, il concorso a premi e i banchi gastronomici a cura del Consorzio Civ MAC, che per l'occasione prepareranno un gustoso menù.



Le famiglie che vorranno partecipare registreranno la partecipazione con l’iscrizione gratuita delle mascherine (da 0 a 12 anni) a partire dalle 10. Alle 12 l'immancabile momento culinario con “A pranzo con Batiston”, dove saranno presenti i banchi gastronomici del Consorzio Mac della Piazza. Alle 14 prendono il via i due cortei in maschera, uno da Piazza Brin, l’altro da Piazza Verdi, che confluiranno in Piazza Cavour. Alle 15 Batiston e Maìa daranno inizio al concorso mascherato, con fanti e fantele in passerella. I premi saranno offerti dai negozi aderenti al Consorzio “Spezia in Centro” del Presidente Simone Vezzoni e precisamente da: Camaldi, Crilla, WaY Side, PoPup, Pandora’s Side, Ruggeri Intimo, l’Osteria e Ultra Games.



Verranno premiate le seguenti maschere: migliore mascherina maschile e femminile; mascherina più originale maschile e femminile; premio “Batiston 2018” (assegnato alla maschera maschile che meglio ha raffigurato il carnevale spezzino); premio “Maia 2018” (maschera femminile che meglio ha raffigurato il carnevale spezzino); premio “Re Carnevale” (la maschera più irriverente e sprugolina del Carnevale); premio “Città della Spezia” alla migliore mascherata di gruppo, ed altri premi.