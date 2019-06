Piazza Brin in festa per San Giovanni: giochi, sapori, mestieri e... fuoco al Batiston

La Spezia - Come sempre l'Umbertino festeggia San Giovanni Battista. Si rinnova l'antica tradizione della gara tra i 4 cortili dl quartiere. Ci si sfida amichevolmente in gare di vari tipi aperte proprio a tutti, a partire dalle 17 del 22 giugno.



"Avremo modo di fare un vero tour dei cortili - spiegano gli organizzatori - e di mettere in mostra le nostre doti nei vari giochi e di gustare prima un'ottima merenda, poi un aperitivo a seguire uno spuntino e a finire, alle 21, in dolcezza.

Domenica 23 raccontiamo le storie degli antichi mestieri, come sapete ogni cortile è dedicato a un lavoro antico tanti anni fa normale nella nostra città. Poi ci divertiremo con tanti numeri

diversi e infine fuoco a Batiston, naturalmente vestito di tutto punto".