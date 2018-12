Piazza Brin, brindisi di San Silvestro all'ora di... pranzo

La Spezia - Brindisi augurale di capodanno alle 13 al chiosco di Piazza Brin visto il divieto previsto per la serata. E Stefano Bozza, ormai storico gestore del chiosco a centro piazza, commenta: "Pur considerando necessario intervenire sul problema dell'eccesso di alcol (ma esiste il reato di ubriachezza molesta) riteniamo l'ordinanza lesiva anche per l'immagine del quartiere descritto in queste ore come un Bronx. Nella realta' in questi ultimi anni la situazione e' migliorata parecchio".