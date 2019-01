Per gli abbonati al Picco c'è lo sconto per assistere allo spettacolo di Antonio Ornano

La Spezia - Sei un abbonato allo stagione 2018-2019 delle Aquile? In attesa della ripresa del campionato, che vedrà lo Spezia tornare in campo lunedì 21 gennaio nel match casalingo contro il Venezia, il Club di via Melara di offre un'imperdibile opportunità per un sabato sera di assoluto divertimento.



Sabato 12 gennaio alle 21, il comico spezzino Antonio "Horny" Ornano, già tra i protagonisti di programmi tv come "Quelli che il calcio" e "Zelig", porterà sul palco del Teatro Civico lo spettacolo "Horny-Crostatina Stand Up Vol. II", circa 90' di risate, ma anche riflessioni, un inno all’incompiutezza emotiva e sentimentale del maschio “adulto”, un’ode all’imperfezione che in chiave comica si propone di squarciare l’ipocrisia di una società che ci vorrebbe sempre infallibili e di successo.



Per l'occasione, tutti gli abbonati alla stagione 2018-2019 delle Aquile, presentandosi al botteghino del Teatro Civico con la ricevuta dell'abbonamento, potranno contare su un'esclusiva convenzione ed acquistare così il tagliando d'ingresso al prezzo ridotto di 15 euro!