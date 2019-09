Pensionamenti anche in ludoteca, il Comune pronto ad affidare i servizi

La Spezia - La Giunta Peracchini, su proposta dell’ assessorato alla Città dei Bambini, a seguito del pensionamento degli ultimi due dipendenti che lavoravano all’interno della Ludoteca Civica, ha approvato l’intenzione di procedere con l’affidamento della gestione del servizio con: "L’obiettivo di continuare a garantire, implementare e arricchire l’offerta rivolta alle famiglie e ai bambini, assicurando la stessa qualità - si legge in una nota -. Nello stesso tempo anche prolungare gli orari di apertura dal lunedì al sabato pomeriggio e rendendo la struttura non solo un luogo di gioco, condivisione ed educativo, ma anche uno sportello informativo, in grado di fornire una panoramica e “guida” dei servizi e attività ludico-ricreative, disponibili sul territorio per le famiglie, i bambini e i preadolescenti".



Saranno attivati momenti di incontro, confronto e condivisione per genitori e figli anche in collaborazione con i Servizi Sociali e con il Centro Asso ubicato al primo piano della stessa struttura. Durante l’anno scolastico verranno promosse e programmate attività integrate ludico-educative con i Dirigenti delle Scuole del territorio, con il Sistema culturale e ludico-ricreativo cittadino e sarà incentivata la collaborazione con le associazioni, che potranno utilizzare gli spazi, offrendo laboratori ludici a titolo gratuito per bambini e ragazzi.



Nei periodi di vacanze scolastiche, saranno proposti e organizzati a pagamento per le famiglie, con tariffe concordate e introitate dall’A.C., servizi ludico-ricreativi per bambini e ragazzi da 3 a 14 anni.



Attualmente verrà avviata una gara per la gestione del servizio per 9 mesi rinnovabili, in futuro, a seguito di valutazione degli obiettivi e dei risultati raggiunti, è intenzione dell’Amministrazione procedere con affidamenti più lunghi. L’obiettivo finale è quello di un rinnovamento e riorganizzazione del servizio, contribuendo alla realizzazione del progetto “Città dei bambini”.



"La ludoteca civica, un presidio sociale da tutelare - dichiara il Sindaco Pierluigi Peracchini - per garantire una maggiore fruizione di questo spazio e ampliare gli orari e le attività ludico-ricreative, abbiamo deciso di concretizzare anche con questo spazio il più ampio progetto "Città dei bambini": non solo un presidio quotidiano ma anche durante le vacanze estive, dove i bambini potranno essere coinvolti, insieme, alle loro famiglie, in diversi progetti culturali ed educativi "



“Un importante cambiamento che amplierà i servizi a favore delle famiglie sul nostro territorio”.- ha dichiarato l’Assessore alla Città dei Bambini Giulia Giorgi- “La Ludoteca Civica è da sempre un punto di riferimento fondamentale per i bambini e i ragazzi della città. Grazie a questo nuovo obbiettivo, la cittadinanza potrà usufruire di uno spazio a misura di bambino, rinnovato dal punto di vista dei servizi offerti e aperto anche il sabato pomeriggio e la domenica per attività programmate”.