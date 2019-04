Passeggiate artistiche alla scoperta della città, si parte con Fossati

La Spezia - Sabato 6 aprile sarà il primo appuntamento con le Passeggiate artistiche, itinerari dedicati alla scoperta della città della Spezia con partenza da Spazio 32 - Biblioteca della Fondazione Carispezia e spazio culturale dedicato alle arti visive. Gli incontri, organizzati da ARTEmisia Servizi Culturali e condotti da una storica dell’arte guida turistica abilitata, saranno inoltre un'opportunità per conoscere il prezioso patrimonio librario di Spazio 32.

Il primo itinerario sarà dedicato ad Agostino Fossati e prenderà spunto dalla pubblicazione inerente l’esposizione Agostino Fossati 1830 – 1904 che ebbe luogo nel 2006 nella sede della Fondazione. Il noto paesaggista fu testimone dei grandi cambiamenti urbani che subì la città nel corso della seconda metà dell'Ottocento, a seguito della costruzione del Regio Arsenale Militare, e da abile pittore quale era non poté non "registrarli" sulle sue tele.

L'itinerario avrà inizio alle ore 14.30 da Spazio 32 (via Chiodo, 32) con una proiezione dei quadri più rappresentativi dell'artista e quindi si svilupperà in città per mettere a confronto la città attuale con quella pre-arsenalizia. Scopriremo così, con la malinconia che si deve ai luoghi perduti, una città completamente diversa da quella dei nostri giorni.

Seguiranno sabato 13 aprile e sabato 4 maggio gli itinerari dedicati al Liberty e al Futurismo.

La prenotazione è obbligatoria.

L'incontro si svolgerà con un minimo di 8 partecipanti.

Per informazioni e iscrizioni: didattica@artemisiaacoop.it; 339 7543207