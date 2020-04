Passare la quarantena con Beethoven, che spegne 250 candeline

La Spezia - Al fine di compensare tramite l’offerta digitale il venir meno delle manifestazioni culturali in presenza, l’Associazione Culturale Italo Tedesca comunica l’apertura del canale youtube Acit La Spezia. In occasione del 250° anniversario della nascita di Ludwig van Beethoven, il maestro Giuseppe Bruno ha ideato una serie di conversazioni musicali dal titolo “Beethoven – Le variazioni per pianoforte”. Sono attualmente presenti in rete le prime due: “Il ragazzo di Bonn”, che racconta la prima giovinezza del compositore e prende in esame le variazioni su un tema di Dressler e su un tema svizzero, e “Andiamo all'opera: gli italiani (variazioni su temi di Paisiello, Righini, Salieri)". Seguiranno altre sette puntate, che prenderanno in esame l’intero repertorio delle variazioni di Beethoven.



Qui i links:

Prima conversazione: https://www.youtube.com/watch?v=OSf3R4q6ueE&t=25s

Seconda conversazione: https://www.youtube.com/watch?v=uiHvGVvrHCM

Il canale Acit La Spezia ospita inoltre la conferenza che il prof.Gianluca Bocchi, Università di Bergamo, ha tenuto nello scorso novembre presso l’Istituto “Fossati-Da Passano” in occasione del trentennale della caduta del muro di Berlino: https://www.youtube.com/watch?v=Q3uDFpt82lo&t=7s