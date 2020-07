Parole in verde ad Aulla, appuntamento con la letteratura

La Spezia - Domenica 19 luglio dalle ore 18,30, presso l’agriturismo “La Selva Lunigiana” in via Selva 3 ad Aulla, andrà in scena “Parole di verde – Scrittori sotto le stelle – La natura e la parola”, rassegna letteraria che vedrà protagonista la natura in tutte le sue meravigliose sfaccettature.

Un appuntamento reso ancora più speciale da ventuno scrittori lunigianesi, che reciteranno le loro composizioni inedite sul tema della natura: Maria Cristina Antoniotti, Kiara Aradia, Silvia Barella, Davide Baroni, Rita Bonini, Erika Casanova, Laura Delpino, Daniela Feltrinelli, Angela Maria Fruzzetti, Dino Gerini, Rita Innocenti, Lorenzo Landini, Giovanna Lattanzio, Corrado Leoni, Jacqueline Monica Magi, Egizia Malatesta, Rosanna Pinotti, Tullio Rizzini, Leonardo Tavolaccini, Daniela Tresconi e Marzia Zini.

Durante la giornata avrà luogo anche la presentazione del libro “Il piantastorie” dello scrittore Marco Pardini, il quale si occupa, da più di trent’anni, di medicina naturale.

“Il piantastorie” viene definito dal suo autore un romanzo erboristico e al suo interno trovano spazio affascinanti narrazioni etnobotaniche in terra apuana.

Ed è la natura a ispirare l’intera esistenza di Marco Pardini, il quale nutre per questa un amore infinito fin dalla più tenera età.

Così presenta la kermesse di domenica prossima la delegata alla cultura del Comune di Aulla, Marina Pratici, che ne ha curato l’organizzazione: “Un semplice ringraziamento ai tanti scrittori presenti che, negli ambiti del percorso Symposium, hanno creato un gruppo solido nel segno della parola scritta”.

Domenica 19 luglio porteranno i saluti dell’Amministrazione comunale aullese il sindaco Roberto Valettini e Marina Pratici stessa, mentre nella veste di moderatrice ci sarà Gaia Greco, presidente dell’associazione “Culturalmente Toscana e dintorni”.

La rassegna letteraria vede la collaborazione delle associazioni culturali Union Mundial de Poetas por la Paz y la Libertad, La Brunella, Culturamente Toscana e dintorni, Amighi d'Sghigia, Pro Loco Aulla, L’isola felice e La luna e il drago.