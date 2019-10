Parole da recitare, da inventare, da dire. In laboratorio con Roberto Alinghieri

La Spezia - Lo sapevate che ogni parola ha 50 sfumature di arancione? Lo sapevate che si potrebbe fare un corso di teatro lavorando per un anno sulla stessa battuta o che si potrebbe tenere un laboratorio di scrittura "creativa" girando all'infinito soltanto cento parole? Perché ogni parola ha dentro il mondo. Recitare, scrivere, leggere ad alta voce sono varianti nobili del comunicare e comunicare è alla base del vivere. Insieme si può inventare una storia e recitarla fino a crederci, fino a viverla. Perché intanto nessuno saprà mai qual'è la nostra più vera verità.... Insieme si può cercare un senso più profondo alle frasi di tutti i giorni e si possono smitizzare i più grandi classici della letteratura. Senza presunzione, ma con leggerezza e, ricordandosi sempre (parafrasando Pessoa) che:



Non siamo niente.

Non saremo mai niente.

Non possiamo volere

d’essere niente.

(Ma) a parte questo, abbiamo in noi

tutti i sogni del mondo!



Gli incontri, per tutti e di frequenza settimanale, si svolgeranno nel periodo ottobre-marzo a partire da lunedì 28 ottobre e per tutti i lunedì dalle ore 21 alle 22,30 presso il Centro Studi Danza 82 in Scalinata Quintino Sella 3. Per informazioni contattatemi privatamente su Facebook (preferibilmente) su whatsApp o tramite la mail alinghieriteatro@yahoo.it