Paolo Gerbella live a Fezzano con “La Regina”

La Spezia - Il cantautore ligure Paolo Gerbella si esibirà live con il suo nuovo album “La Regina”. Domani, 25 gennaio, dalle ore 20, presso il circolo enogastronomico “O chi o a cà toa” di via Paita, 6, a Fezzano. Il disco - pubblicato dall'etichetta ligure OrangeHomeRecords di Raffaele Abbate - è un racconto-canzone che affonda le sue radici tra il 19 e il 23 dicembre del 1900, quando a Genova il Prefetto Garroni emanò un decreto che impose la chiusura della Camera del lavoro della città, definita da un quotidiano locale "un pericoloso luogo d'incontro" con fini politici anarchici e socialisti.



In quei cinque giorni "La Regina" - così veniva chiamata la merce al Porto di Genova - rimase ferma, i commerci si interruppero in tutto il territorio nazionale. Fu così che il Popolo insorse in massa contro lo Stato, ottenendo il ritiro del decreto e il riconoscimento della dignità e il rispetto del lavoro. Quell'importante evento diede il via alle conquiste sociali e sindacali del '900. "Popolo, Appartenenza, Dignità, oggi, assumono un significato diverso - dice il cantautore -. La memoria infatti, se abbandonata svanisce...". "La Regina" - arrangiato da Rossano Villa - vive di momenti popular, di sfumature tanguere e manouche, spaziando dal sound jazz, grazie al supporto di ottimi musicisti, al combat folk.

Per info e prenotazioni: 328 468 8876.