Paola Turci e Pacifico chiudono le Summer Nights

La Spezia - Per la chiusura della rassegna "Summer Nights – Racconti d’autore in musica e parole" uno speciale e imperdibile doppio appuntamento live a Brugnato 5Terre Outlet Village nel prossimo fine settimana. Si inizia sabato 31 agosto, a partire dalle 21, con la musica e le parole di Paola Turci. La grintosa cantautrice italiana, autrice di successi come “Volo così”, “Sai che è un attimo”, “Questione di sguardi”, e presente all’ultima edizione del Festival di Sanremo con “L’ultimo ostacolo”, racconterà la sua carriera al pubblico dell’Outlet Village, tra grandi hit di ieri e di oggi. Tra un brano e l’altro Paola Turci si racconterà in un’intervista con la speaker di Radio Number One, Liliana Russo.



Si prosegue domenica 1° settembre, sempre dalle 21, con Pacifico in concerto, un imperdibile evento live che chiuderà la sesta edizione della rassegna. Il cantautore milanese, tra i più stimati del panorama musicale italiano, già vincitore di due Premi Tenco e con all'attivo due partecipazioni al Festival di Sanremo, si esibirà in un vero e proprio concerto nel corso del quale ripercorrerà la sua fortunata carriera. Il concerto sarà introdotto da un’intervista all'artista condotta, anche in questa occasione, da Liliana Russo. Radio Number One, media partner della rassegna, trasmetterà la replica dell’esibizione dei Paola Turci lunedì 2 settembre dalle ore 22, e quella di Pacifico martedì 3 settembre sempre a partire dalle 22. Inizio di entrambi gli spettacoli: ore 21. Ingresso libero.



Per rendere ancora più speciale il weekend a Brugnato 5Terre Outlet Village, le giornate di sabato 31 agosto e domenica 1° settembre saranno dedicate anche allo Street Food, un’iniziativa dedicata al miglior cibo da strada. Un’ottima occasione per poter assaporare esclusivi piatti della cucina italiana e non solo, ed effettuare un vero e proprio viaggio culinario tra sapori, profumi e colori, incontrando ristoratori e produttori che proporranno le loro sfiziose specialità enogastronomiche.