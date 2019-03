Palmaria Festival, presenta "Mandi Mandi"

La Spezia - Sabato 30 marzo alle ore 21 si terrà, presso il Teatro Palmaria della Spezia, il 1° Palmaria Festival 2019, concorso canoro organizzato dai fratelli Davide e Lorenzo Micoli. Musicista, cantautore, presidente di "Musicando" e patron del festival il primo, attore-regista in teatro, cinema, tv Rai-Mediaset, oltre che responsabile del "Teatro Della Fonte" il secondo, hanno deciso di unirsi ancora una volta per promuovere e lanciare un nuovo evento ricreativo e culturale finalizzato alla promozione del territorio, cosa che hanno già sperimentato altre volte con successo.



Durante l'evento si sfideranno i cantanti Giulia Battolla, Matteo Battini, Viola Bellante, Safira Buralli, Sara Canesi, Anita Carbonaro, Claudio Casolaro, Selene Corbani, Federica Corda, Edorado Delsanto, Ticsal Delucchi, Despesa ( Luca Biondo, Cristian Nevoni), Nicolò Di Valentino, Matilde Dominici, Rachele Evangelisti, Luciano Garibaldi, Gregorio Imparato, Romina Lannocca, Niccolò Lubrano, Nicole Mazzanti, Valentina Nassano, Elena Tarca, Nicholas Villa, provenienti da varie parti d'Italia o selezionati nelle scuole di canto della provincia.



La serata sarà condotta dallo stesso Lorenzo Micoli, che ricoprirà anche il ruolo di direttore artistico, dalla bravissima attrice teatrale Irene Elisa Parenti, che recita ormai da alcuni anni con successo in giro per i teatri Italiani e dal popolarissimo comico ed attore Marco Milano in arte "Mandi Mandi", che da più di 30 anni diverte il pubblico in trasmissioni "cult" come "Mai Dire Gol", "Scherzi a Parte", "Colorado" e molte altre, spesso in coppia con Teo Teocoli ed altri grandi artisti. Oltre alla accattivante gara canora ed alle esilaranti "gag" del comico milanese, lo show prevederà moltissime sorprese con ospiti di livello nazionale ed internazionale, alcuni dei quali voluti dalla direzione artistica con l'intento di valorizzare le risorse artische presenti sul territorio, come nel caso della la talentuosa cantante e corista di Zucchero Fornaciari, Sara Grimaldi, della scrittrice emergente che ha da poco pubblicato il romanzo "Con i tuoi occhi mi vedo" Manuela Seletti, della compagnia teatrale multimediale "I Braccini Colti", o della cover band di Dalla e De Gregori "Work in progess". Ci saranno, inoltre, la cantante reduce da un grande successo in Israele Barbara Bert ed altri artisti.



Partener dell'organizzazione della kermesse canora sarà la "Marystar" di Pistoia, presente, con la sua responsabile Maria Angela Arcangeli, nella giuria di qualità capitanata dalla cantante-coach e cofondatrice del conservatorio della Spezia Annamaria Barini e composta, inoltre, da illustri discografici e musicisti come Marco Della Bona o giornalisti ed esperti del settore come Marco Magi ed altri. Il primo classificato di questa prima edizione del Palmaria Festival parteciperà di diritto alla prestigiosa manifestazione nazionale "Concorso Voci D'oro 50 anni e d'intorni" di Montecatini Terme, giunta ormai alla sua ventiduesima edizione. Per informazioni www.associazionemusicando.com. Per prenotarsi come spettatori dell'evento telefonare o inviare un messaggio whats app al 3888678942