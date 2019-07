Palamiti 3, un fiume di poesia al Parco delle clarisse

La Spezia - Va in scena questo giovedì, nello stupendo scenario del Parco delle clarisse, proprio sotto il Castello San Giorgio, la prima serata di Palamiti3, la rassegna di poesia performativa prodotta da Il Poggio OrtoBar, con la direzione artistica dei Mitilanti, il collettivo spezzino, da sempre molto attivo nella promozione della poesia in città.

Ad aprire le danze di questa terza edizione arriva, dalla Romagna, Luca Cancian, poeta e narratore già visto più volte sul palco dei poetry slam spezzini, sempre organizzati dai Mitilanti. Questa volta però niente limitazioni temporali, Cancian porterà a Spezia il suo ultimo spettacolo dal titolo "Basta un pugno", un susseguirsi di poesie e racconti che trattano di alienazione, ignoranza e mitologia; un vero e proprio vedemecum su come chiacchierare cogli sconosciuti nei bar di periferia, in orari di stanca.

La formula della serata ricalcherà quella delle precedenti edizioni di Palamiti, che tanto pubblico hanno portato al Poggio negli anni scorsi. Si inizierà dunque con l'Open Mic, una mezzora circa in cui il microfono sarà a disposizione di chiunque voglia leggere un testo suo o di altri. Uno spazio libero, privo di regole o restrizioni, in cui mettersi alla prova davanti al pubblico.

A seguire la scena sarà tutta a disposizione di Luca Cancian, che, con le sue poesie, condurrà gli spettatori spezzini tra tavoli del Bar Metano, ideale ambientazione dei suoi testi.

"È con grandissimo entusiasmo - fanno sapere, dal loro quartier generale, i Mitilanti - che abbiamo accolto la proposta del Poggio, che ringraziamo ancora una volta, di riproporre Palamiti. In questa terza edizione, seppure più breve nella durata, proponiamo al pubblico spezzino quattro autori come mai complessi e diversi tra loro, per mettere l'accento su quanti modi esistano di declinare la poesia, oggi. E non poteva esserci inizio migliore dell'energia malinconica di Luca Cancian. Un buon modo per ribadire ancora una volta che questo è ancora un golfo per poeti."

Appuntamento dunque giovedì 11, al Poggio Ortobar, in Scalinata San Giorgio 5.

Questo il programma della serata: Open Mic dalle 20:45, spettacolo dalle 21,15. L’ingresso, com’è sempre stato per le serate di Palamiti, è gratuito.

Per info e prenotazioni: 3402415669



Per prenotarsi all'Open Mic è invece sufficiente una mail a mitilanti@gmail.com

Palamiti3 proseguirà con cadenza bisettimanale, secondo il seguente calendario: 25 luglio Luca Bernardini in Nonostante i Dubbi e le Paure, 8 agosto Nicolas Cunial in Black In / Black Out, 22 agosto: Francesca Gironi in Abbattere i Costi