Padri, in uscita il debut album di Somarionda

La Spezia - Nove frammenti di un viaggio tra il contemporaneo, l'autobiografico, la favola, lo spaesamento. Si presenta così ‘Padri’, debut album del duo Somarionda, in uscita il 19 dicembre in vinile (ed. limitata) e su tutte le piattaforme digitali. Un album che proprio un debutto non è, se andiamo a scorrere i lavori di Othavio (voce e scritti) e Bud Lee (strumenti e samples) che, dopo l’esperienza collettiva di LatobesodelaFazenda, decidono di riunirsi in duo.

‘Padri’ verrà presentato in streaming su radiorogna.it questo sabato pomeriggio dalle 15.00

nell'ambito della tramissione “Distrogna”, in diretta dal Distro’ di Via Marsala a La Spezia.

Già online invece il video teaser dell’album, un assaggio di ‘Giullari’, diretto da Le Grottesche, Camilla Floreancig e Rocco Malfanti, con la partecipazione della danzatrice Midori Watanabe.

Le 9 tracce, due strumentali e sette con voce (di cui una con la collaborazione di Dott.D

da Bologna), gravitano intorno all’hip hop, al funk, all’elettronica con un rappato narrativo

che catapulta in un universo fatto di telefoni intelligenti, giullari contemporanei e pianeti in

crisi sentimentale. Dopo Nümei, album uscito lo scorso anno interamente in dialetto spezzino, questa volta Danilo, in arte “Othavio”, ha scelto di lavorare sulla lingua italiana. Il produttore, Matia Bud Lee, ha creato una gamma di ambienti sonori tra i più svariati, alcuni fatti ad hoc per la voce del rapper, altri capaci di diffondersi in totale autonomia.

‘Padri’ è stato registrato nella Nassa di Manarola (Cinque Terre) e mixato da Dario “Daddario” Casillo al Cambusa Wave Studio di Reggio Emilia.

BudLee - cultore del vinile, deejay/producer dai primi anni 2000, nella sua storia c'e la breakdance la passione per il funk. Ha prodotto mixtapes e collaborato con rappers e gruppi in qualità di beatmaker. Sta per uscire col primo 7pollici tutto prodotto e suonato dalle sue mani: GEODE. budleee.bandcamp.com

Othavio è impegnato in svariati progetti tra il rap e lo spoken word. Il suo ultimo lavoro è Nümei, "audioggetto" tra la prosa e il rap nel dialetto di La Spezia; è autore e voce della trasmissione "ritmAzione - il groove salvavita” su radiorogna.it. Cura diversi progetti dedicati alla performance e alla stesura di testi nell'ambito della musica rap, sia con richiedenti asilo che presso la casa circondariale ‘Villa Andreino’.