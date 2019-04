Oudù de Bùn, iscrizioni aperte per la passeggiata enograstronomica

La Spezia - Domenica 12 maggio Nuova Pro Loco Bonassola in collaborazione con Croce Azzurra, Arci Montaretto, Associazionne Jonas, con il patrocinio del Comune e tanti volontari del paese propone nuovamente l'escursione eno gastronomica che si snoda attraverso i sentieri del territorio di Bonassola.

Un modo diverso per conoscere i luoghi, ammirare il paesaggio, assaporare gusti e incontrare tradizioni. I partecipanti partiranno dall'ufficio turistico accompagnati da guide locali che li porteranno in località Scernio dove potranno gustare una buona colazione ligure!

Da lì si riparte in direzione San Giorgio, dove, sul sagrato della Chiesa omonima i partecipanti potranno godersi il panorama facendo un aperitivo.

Ecco che la strada ricomincia a salire verso Montaretto dove gli abitanti ospiteranno i camminatori e proporranno un primo piatto tradizionale.

Dopo la sosta si scende verso Bonassola fermandosi per un'altra tappa in località Carpeneggio e passando al salto della Lepre, bellissimo punto panoramico da cui poter vedere verso Punta Mesco e fino al promontorio di Portofino.

A Bonassola infine gli escusionisti troveranno le torte dolci. L'escursione non è competitiva ed è adatta a tutti coloro che hanno voglia di camminare...anche ai bambini. Si raccomanda comunque l'uso di abbigliamento sportivo e scarpe adatte.

Info e iscrizioni ai numeri 0187813424 - 3664226468. In caso di condizioni meteo avverse l'evento potrà essere rimandato.