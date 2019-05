Otto allievi dell'Accademia di Brera espongono sotto EuropaPark

Sabato 25 maggio inaugurazione della mostra d'arte "Beyond E_Park Brera Underground". Ventotto opere in visione, i visitatori potranno votare la preferita.

La Spezia - L'Accademia di Brera, la più importante d'Italia che ha consacrato artisti del calibro di Fontana e Carrà, approda all'EuropaPark: sabato 25 maggio alle 10.30 nel parcheggio interrato di piazza Europa si inaugura infatti la mostra dal titolo "Beyond E_Park-Brera Underground", organizzata da Europa Park, società della Camera di Commercio Riviere di Liguria che ha realizzato e gestisce il parcheggio, in collaborazione con l'Accademia milanese. La mostra è curata dallo spezzino Marco Casentini, artista di fama internazionale, e Dany Vescovi, artista poliedrico e docente dell'Accademia: hanno selezionato gli otto giovani allievi: Flavia Albu, Diana Elena Lupu. Lorenzo Brivio, Luca Lombardi, Stefania Abico, Tommaso Lugoboni, Anastasiya Pavlova, Rula Garani Tassini esporranno nel parcheggio le proprie opere, 28 in tutto, con stili e approcci di grande impatto pronti a stupire gli spezzini e a dare il benvenuto ai tanti turisti in città. I visitatori potranno inoltre votare l'opera giudicata più bella.



Per la seconda volta, dopo il successo della mostra realizzata lo scorso anno, il parcheggio, particolarmente apprezzato da chi lo utilizza per confort, sicurezza e pulizia, torna ad essere contenitore d'arte confermando la sua natura di infrastruttura dinamica, colorata, aperta, moderna. Beyond E_Park è il 'marchio' che connota le attività culturali che si sviluppano nel parcheggio, declinato di volta in volta sulle singole iniziative. "Beyond E_Park Brera Underground" rimarrà aperta un mese, dal 25 maggio al 25 giugno, con ingresso libero. E' visitatile 24 ore su 24 da chi parcheggia, dalle 8 alle 20 per chi entra a piedi dagli accessi pedonali accanto alle rampe oppure utilizzando le scale o gli ascensori.



Biografia curatori:

Marco Casentini è nato alla Spezia nel 1961. Vive a Los Angeles. Dopo aver frequentato l'Accademia di Belle Arti di Carrara nel 1983 ha tenuto la sua prima personale presso la Galleria Nanu di Lucerna. Ha compiuto numerosi viaggi in Europa e in America. Nel 1997 ha realizzato il suo primo wall paínting al MAPP, Museo d'Arte Paolo Pini di Milano. Al 1998 risale la sua prima mostra negli Stati Uniti, presso la Ruth Bachofner Gallery di Santa Monica, dove ritorna nel 2002, nel 2003 e nel 2005. Contemporaneamente ha collaborato con le gallerie Brian Gros Fine Arte di San Francisca, Scott VVhíte Contemporary Ad di La - Jolla e Klein Art Works di Chicago. Nel 2004 ha partecipato alla mostra Paint on Meta! al Tucson Museum of Modern and Contemporary Ad in Arizona e nello stesso anno ha esposto al Museum fiir Konkrete Kunst di Ingolstadt in Germania. Nel 2005 ha ricevuto il premio della fondazione Pollock-Krasner di New York. Nel 2008 il Museum fúr Konkrete Kunst di Ingolstadt e il Torrance Art Museum in California hanno ospitato una sua personale. È stato invitato ad esporre al Bakersfield Museum of Art di Bakersfield in California nel 2010.



Dany Vescovi è nato nel 1969 a Milano dove vive e lavora. Inizia a studiare pittura giovanissimo, poi la pratica con Alvaro Monnini e l'Accademia di Brera, dove ora insegna. E' assistente di Aldo Mondino per l'allestimento della sala a lui dedicata alla Biennale del 1993. Numerose le mostre personali e collettive in Italia e all'estero. Vescovi ha dimostrato negli anni uno spirito molto aperto alle diverse realtà creative. Oltre a importanti collaborazioni trasversali con altri artisti (nel 1990 ha partecipato alla realizzazione di un murale su progetto di Marcello Jori), ha sperimentato incursioni nel teatro (nel 1994 si e' occupato dei costumi disegnati da Romeo Gigli per il Flauto Magico), nella moda (nel 1991 ha seguito la Levi's Frontiere - jeans tra moda, arte e design alla Posteria di Milano), nella pubblicità (nel 2003/2004 e' stato selezionato per Free Spirit in Art, campagna pubblicitaria per Bacardi Breezer), nella letteratura (Aldo Busi ha scelto un suo dipinto per la copertina del suo ultimo libro) e nella musica (nel 2004 gli Audiorama lo hanno coinvolto nella realizzazione del videoclip e della copertina del loro cd).



L'Accademia di Belle Arti di Brera, più nota come Accademia di Brera, è un ateneo pubblico con sede in via Brera 28 a Milano. Secondo l'attuale offerta formativa (MIUR) l'Accademia di Brera è compresa nel comparto universitario, nel settore dell'Alta Formazione Artistica e Musicale e rilascia diplomi accademici di 1° livello (equipollenti alla laurea) e di 2° livello (equipollenti alla laurea magistrale). L'Accademia di Brera è una delle scuole più antiche d'Italia, emblema di storia e personaggi che hanno fatto l'arte, segnando certe epoche del nostro paese. Fin dal 1776 essa contribuisce all'attiva dialettica fra scienza, lettere e arti. Ancora oggi con la stessa passione Brera conserva la sua voglia di crescere e creare cultura. Gli studenti che ogni anno scelgono questa storica istituzione sono più di 3000.