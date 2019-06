Ottanta eventi per restare in città. Ecco il calendario dell'Estate spezzina

Per la promozione verranno stampate 24mila brochure in inglese e italiano. Il sindaco: "Alla Spezia si sta bene e con questi appuntamenti lo confermiamo".

La Spezia - Novanta giorni per ottanta eventi passando dai concerti gratuiti nelle piazze principali della città ai quartieri. Così si può riassumere il calendario dell'Estate spezzina presentato questa mattina in Comune. Dentro ci sono tutti gli eventi che toccheranno non solo in centro storico da Spin, passando per Liguria da bere e dal al Festival del Jazz, alle Notti al castello e al Palio del Golfo per arrivare a settembre. Tra i protagonisti di quest'estate anche le mitiche sagre nelle varie frazioni delle borgate marinare e con una puntatina anche in collina con Pitei 'n cantina. Il tutto sarà divulgato con una brochure in inglese e italiano della quale verranno stampate 24mila copie.

A presentare il calendario degli eventi il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, l'assessore alla Città dei bambini Giulia Giorgi e la presidente dei Servizi Culturali Marzia Ratti.

"Con questo programma - ha dichiarato il primo cittadino - presentiamo un programma di ottanta giorni di divertimento. Il nostro intento è raggiungere tutta la città non solo con gli eventi ma anche con il materiale divulgativo: stamperemo dodicimila copie della brochure in inglese e altrettante in italiano. L'obiettivo è quello di garantire un'offerta che superi anche l'estate infatti la programmazione arriverà fino a settembre. Tutto questo senza dimenticare le risorse limitare del Comune, abbiamo fatto il possiibile e abbiamo coinvolto tutta la città. Inoltre dobbiamo fare passare il concetto che alla Spezia si sta bene, sempre".



"E' importantissimo - ha dichiarato l'assessore Giorgi - che in questo programma ci sia spazio anche per i più piccoli che avranno per loro giornate dedicate. Abbiamo guardato comunque a tutte le fasce di età e ci sarà l'imbarazzo della scelta. Questo è il frutto di un grande lavoro di squadra al quale non si è sottratto l'assessore Brogi".

"Sarà un'estate ricca con un calendario di qualità - ha aggiunto Marzia Ratti - caratterizzato da alcune manifestazioni che da sempre danno forza agli eventi estivi. Le notti al castello sono un fiore all'occhiello e siamo aperti anche alle attività private che vogliono entrare a far parte di questa partita per aggiungere altri elementi che possano favorire la promozione della città".



Il programma generale dell’Estate spezzina 2019 è stato realizzato anche con il supporto di Iren, Fondazione Carispezia, Camera di Commercio Riviera di Liguria, Coop Liguria e Società dei Concerti.



Tutti gli eventi... fino a settembre



GIUGNO

VENERDì 14 GIUGNO ore 18.00

CAMEC - PRESENTAZIONE del libro di Luca Nannipieri

“Capolavori rubati”- Interviene l’autore



SABATO 15 GIUGNO ore 17.30

Castello San Giorgio - Giornate internazionali dell’Archeologia

UN POMERIGGIO CON I CELTO LIGURIDIMOSTRAZIONI E LABORATORI

PER BAMBINI E FAMIGLIE. IN COLLABORAZIONE CON IL MUSEO DEL SIGILLO



Piazza Europa

CONCERTO MOTTA - APICE evento gratuito ore 21.30



Lumen - museo Lia - Biblioteca Civica “Ubaldo Mazzini” VISITA AI

CORALI E AL PATRIMONIO STORICO A cura di Ilaria Gasperi ore 16.30



GIOVEDì 20 GIUGNO

CAMeC- Presentazione del catalogo della mostra Aidyn Zeinalov.

MY WAY TO ITALY. UNA STORIA ALLA SPEZIA

INTERVENGONO: L’AUTORE, MARZIA RATTI, VERONICA FERRETTI, CARLO VISINTINI ore 18.00



VENERDì 21 GIUGNO

Palazzina delle Arti

INAUGURAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA SPEZIA 2.0

MOSTRA COLLETTIVA ANNUALE DELL’ASSOCIAZIONE LIBERI DI VEDERE. ore 18.00



Castello San Giorgio CONCERTO DEL CONSERVATORIO PUCCINI

musiche di T. Gauger, G. F. Haendel, J. Williams, G. Verdi, R. Wagner, L. Bernstein,

D. Shostakovich, H. Berliotz ore 21.00



Piazza Europa ore 21.30

evento gratuito CONCERTO ALEX BRITTI



SABATO/DOMENICA/LUNEDì

22-23-24GIUGNO

tutto il giorno

Migliarina

SAN GIOVANNI/BATISTON - FESTA POPOLARE SPEZZINA



26 GIUGNO - 28 luglio

tutti gli weekend dalle ore 18.00

cadimare SAGRA DEL MUSCOLO a cura della proloco cadimare



27 GIUGNO ore 16.30

lumen - museo lia VISITA AL COMPLESSO MONUMENTALE

DI SANTA MARIA ASSUNTA DELLA SPEZIA - A cura di Andrea Marmori



28-29-30GIUGNO dalle ore 18.00

LIGURIA DA BERE - degustazione enogastronomica



28 GIUGNO

Museo Etnografico INAUGURAZIONE MOSTRA

I COLORI DI GEA - PERSONALE DI MARIA CAPELLINI ore 17.00



CAMEC INAUGURAZIONE MOSTRA

CLAUDIO PAPOLA - UOMO DEL MIO TEMPO

SERIE INEDITA “SOTTOMISSIONI” - PROGETTO ESPOSITIVO A CURA DI GIOVANNA RIU ore 19.00



VENERDÌ/SABATO/DOMENICA

28-29-30GIUGNO ore 18.00

Centro Allende - pinetina

SPEZIA FEST - festa del tifo delle aquile - conferenze - mostre

fotografiche - musica - enogastronomia locale



LUGLIO

3 LUGLIO

Museo Lia PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI ALESSANDRO ZACCURI

“NEL NOME” A cura di Francesca Giorgi ore 16.30

mercoledì



4-5-6LUGLIO

ore 21.00

Piazza Mentana - Cultura e Identità

TURISMO È FUTURISMO - serate culturali

VENERDÌ/SABATO/DOMENICA



6 LUGLIO

Centro città - da piazza garibaldi per il centro

CARNEVALE ESTIVO - maschere, musica, colori d’estate ore 21.00

Periferia cittadina (piazza brin, piazza concordia, area giochi fabiano)

FESTA DEL FANTIN - animazione, giochi,

divertimento per bambini e famiglie

dalle ore19.00 -laboratori

dalle ore 21.00 - animazione



7 LUGLIO ore 21.30

Castello San Giorgio - ECUBA - Liberamente tratto dalla tragedia di Euripide

Compagnia Teatro Iniziatico Diretta da Angelo Tonelli - Regia : A. Tonelli e S. Salvi



8 LUGLIO tutto il giorno

Piazza Bayreuth - VIAGGIO IN LIGURIA ESTATE

viaggio per musica e immagini - con serata in musica

in collaborazione con regione liguria - a cura di primocanale



9 LUGLIO ore 21.30

Castello San Giorgio - CARLO AONZO TRIO

Concerto con presentazione del nuovo disco “MandolItaly”

Un viaggio nella musica delle terre Italiane - ospite Fabio Rinaudo



10 LUGLIO ore 21.00

Castello San Giorgio - Lettura del film di Akira Kurosawa “Dersu

Uzala, il piccolo uomo delle grandi pianure” ” Relatore Lorenzo Moretti a cura di Associazione Amici del Museo Navale e della Storia



12 LUGLIO ore 21.30

PIAZZA MENTANA

evento gratuito NAPO CANTA DE ANDRE





FESTA DEL FANTIN

animazione, giochi, divertimento per bambini e famiglie

VENERDÌ/SABATO/DOMENICA

12-13-14 LUGLIO

laboratori dalle ore19.00

animazione dalle ore 21.00



13 LUGLIO

Castello San Giorgio PREHISTORIC NIGHT: NOTTE DEI BAMBINI

dalle ore 21.00 alle 9.00 del giorno successivo



18-19-20 LUGLIO ore 21.00

Piazza Mentana MENTANA ROCK 9A EDIZIONE

RASSEGNA MUSICA ROCK

RACCOLTA FONDI PER IL REPARTO PEDIATRIA DELL’OSPEDALE S. ANDREA



20 LUGLIO

piazza brin, piazza concordia, area giochi fabiano)

FESTA DEL FANTIN

animazione, giochi, divertimento per bambini e famiglie

laboratori dalle ore19.00

animazione dalle ore 21.00



20 LUGLIO ore 21.00

Castello San GiorgioLA DIMORA DI RAMESSE

IL TEMPIO FUNERARIO NELL’EGITTO RAMESSIDE, TRA ARCHEOLOGIA E MITO

Conferenza a cura dell’egittologo Giacomo Cavillier



21 LUGLIO ore 21.00

Castello San Giorgio

CAMPANE TIBETANE SOTTO LA LUNA a cura di ASD Naturalmente

GRADITA LA PRENOTAZIONE 340 6258768-347 8461310



23-26-27LUGLIO ore 21.00

Piazza Mentana



24 LUGLIO ore 21.00

Castello San Giorgio

CONVERSANDO IN DIALETTO

con Luciano Bonati e Piergiorgio Cavallini - a cura del Consorzio Il Cigno



25 LUGLIO ore 21.00

Castello San Giorgio

PER GLI ANTICHI PERCORSI COLLINARI E LE SCALINATE STORICHE DELLA CITTÀ - conferenza di Roberto Venturini



29 LUGLIO ore 21.15

Sagrato della Chiesa dei Ss. Giovanni ed Agostino -

“L’OPERA IN CONCERTO 2019” (XXIII EDIZIONE)- MUSICHE DI

W.A.MOZART ,G.ROSSINI,V.BELLINI,G.VERDI,G.PUCCINI - DANIELA STIGLIANO SOPRANO

DUO BECHSTEIN - LAURA BELTRAMETTI - ENNIO POGGI PIANOFORTE A QUATTRO MANI

a cura di Associazione Musicale “Il Pianoforte”



28 LUGLIO ore 21.00

Castello San Giorgio LA MEMORIA ANTICA DI TOPONIMI E DNA

Conferenza di Sergio Tofanelli e Lorenzo Marcuccetti - A Cura del Consrzio Il Cigno



31 LUGLIO ore 21.30

Castello San GiorgioLE SIGNORINE Concerto - Claudia Cecchini, Lucia

Agostino, Valentina Di Stefano - Le perle musicali degli anni ’50

reinterpretate dalle 3 reginette del Retrovintage musicale italiano



AGOSTO

94° PALIO DEL GOLFO



3 AGOSTO ore 21.30

Piazza Europa

evento gratuito CONCERTO BABY K



4 AGOSTO ore 21.00

Castello San Giorgio NOTTE DEI FUOCHI D’ARTIFICIO

Apertura straordinaria in occasioine dello spettacolo pirotecnico - costo € 5.00



6 AGOSTO ore 21.30

Castello San Giorgio CIARA NI BHRIAN & BIRKIN TREE

Concerto - Racconti musicali dall’Irlanda



7 AGOSTO ore 21.00

Castello San Giorgio

“IN LORO HO INFUSO SPERANZE CHE ACCECANO…” (Prom. Inc. v.250)

Letture di Eschilo

Lab. Più motivi, interventi coreografici Dimensione Danza, versione poetica di Gi. Sciamarel



VENERDÌ/SABATO

cadimare FESTA DELL’ACCIUGA a cura della pro loco cadimare 8-18 agosto



9-10 agosto

Pitelli PITEI ‘N CANTINA a cura della pro loco pitelli



11 agosto

Piazza verdi

CONCERTO GABRY PONTE evento gratuito ore 21.30



13 agosto ore 21.15

Cortile interno di Palazzo Calderai - Piazza Saint-Bon

XXV FESTIVAL PROV. “I LUOGHI DELLA MUSICA” 2019 - “MUSICA SOTTO

LE STELLE 2019 “ XVI EDIZIONE - CONCERTO DI MUSICA CLASSICA “MOONLIGHT

SERENADE ” - QUARTETTO ITALIANO DI CLARINETTI - MUSICHE DI JOPLIN, GERSHWIN,

BOLLING, BERLIN, MANCINI FINO A DUKE ELLINGTON



20 agosto

Castello San Giorgio IL PARCO ARCHEOLOGICO DI MEDINET MADI

NEL FAYUM Conferenza di Edda Bresciani, egittologa di fama mondiale

e Professoressa emerita ore 21.00



21 agosto

Piazza Verdi

DJ SET DISCO MUSIC evento gratuito ore 21.30



22 agosto

Castello San Giorgio

UN PERCORSO DI ECO-ARTE: I COLORI DI GEA

Conferenza di Maria Capellini - In collaborazione con il Museo Etnografico ore 21.00

giovedì



23 agosto

Castello San Giorgio

TROIANE - Da Euripide e Seneca Laboratorio di drammaturgia del Liceo classico Pellegrino Rossi. Adattamento e regia Gennaro di Leo ore 21.00

venerdì



30 agosto

Castello San Giorgio

UN MANDALA IN DANZA A cura di Francesca Cavero In collaborazione con il Museo Etnografico ore 21.00



SETTEMBRE

31 AGOSTO - 1° SETTEMBRE - ore 21.00

PARCO MAGGIOLINA - xxv aprile TANDEM - UN GIORNO INSIEME - concerto

raccolta fondi per il reparto di oncologia dell’ospedale S.Andrea della Spezia

31 agosto tribù band nomadi - 1° settembre tribù legend queen



6 settembre ore 18.00

Palazzina delle Arti - INAUGURAZIONE MOSTRA

IL RISORGIMENTO SPEZZINO. CIMELI DALLE COLLEZIONI CIVICHE In collaborazione con il Museo Etnografico



6-7-8 SETTEMBRE ore 21.00

HISTORY TIME

RAPPRESENTAZIONI STORICHE IN COSTUME DALL’EPOCA ROMANA ALL’OTTOCENTO



8 settembre ore 21.30

Piazza Europa

evento gratuito EVENTO FINALE



13-14-15 SETTEMBRE - ore 21.00

Centro Allende

FESTA DELLA BIRRA



28 settembre

Piazza Mentana

“Non è mai troppo tardi”

Ciclo di lezioni con personalità dell’arte, della cultura e della scienza intervistate da Dario Vergassola