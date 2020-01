Origami terra di poesia, torna 'Senti Che Muscoli'

La Spezia - È ancora un golfo per poeti, recita il motto dei Mitilanti. E i ragazzi con la maglia a righe fanno di tutto per metterlo in pratica. Grazie al loro operato, e alla collaborazione ormai pluriennale con l'Origami House, riparte infatti, questo venerdì, 31 gennaio, il Senti Che Muscoli Slam Poetry!, il torneo di Poetry Slam che porterà alla Spezia 21 tra i migliori poeti e performer d'Italia. Giunto alla sua terza edizione, il Senti Che Muscoli Slam Poetry!, è ormai riconosciuto come uno degli eventi più importanti nel panorama italiano del poetry slam. Ma che cos'è esattamente un poetry slam? Si tratta di una competizione tra poeti, in cui ciascuno dei contendenti ha a disposizione tre minuti per interpretare, senza l'ausilio di oggetti e costumi di scena, né accompagnamento musicale, un testo rigorosamente scritto di proprio pugno. Al termine della performance una giuria composta da cinque persone estratte a sorte dal pubblico esprime il proprio voto. Un format nato negli anni ottanta negli Stati Uniti e che ha ormai trovato la propria consacrazione anche in Italia, con oltre trecento date annuali sparse in tutto lo stivale e organizzate in un vero e proprio campionato nazionale, gestito dalla LIPS, la Lega Italiana Poetry Slam.



Tre le serate eliminatorie del Senti Che Muscoli Slam Poetry!. La prima questo venerdì e poi altre due, una a febbraio e una a marzo, sempre l'ultimo venerdì del mese. In ogni serata saranno 7 i poeti e le poetesse a cimentarsi sul palco. I primi due di ogni eliminatoria si qualificheranno alla finale del 24 Aprile, dalla quale uscirà il vincitore del Senti Che Muscoli 2020. "Un'edizione - commentano i Mitilanti dal loro quartier generale - di cui siamo particolarmente orgogliosi. Non è stato facile selezionare i ventuno partecipanti di quest'edizione, tra le oltre cinquanta richieste ricevute, anche perché il livello dei candidature è stato altissimo. Tra gennaio e marzo avremo tre dei primi cinque dell'ultima finale nazionale, compreso l'attuale campione italiano di poetry slam. E sono stati loro a chiederci di partecipare al Senti Che Muscoli, a testimonianza del livello di credibilità raggiunto dal nostro torneo".

Prepariamoci dunque ad assistere ad uno spettacolo di altissimo livello, in ciascuna delle tre serate. A cominciare da quella di questo venerdì, in cui saliranno sul palco dell'Origami, ormai vera casa della poesia spezzina Elena Cappai Bonanni, Jaime Andrés De Castro, Max Di Mario, Natalie Khenkina, Lorenzo Maragoni, Flavia Neri e Manuel Picciolo. Orario di inizio previsto per le 22. Per info e prenotazioni: 3208150119



Queste il calendario completo della competizione:

• Eliminatoria 1: 31 gennaio

• Eliminatoria 2: 28 febbraio

• Eliminatoria 3: 27 marzo

• Finale: 24 aprile