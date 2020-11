Orientamenti Junior al via dal 1° al 4 dicembre

La Spezia - Il salone locale per l’Orientamento alla scelta della scuola secondaria quest’anno diventa digitale. A causa delle condizioni determinate dall’emergenza sanitaria, la piattaforma regionale saloneorientamenti.it ospiterà dall’1 al 4 dicembre le attività di orientamento organizzate a livello provinciale per sostenere alunni e genitori nel processo di scelta del percorso da intraprendere al termine della scuola secondaria di primo grado. La Spezia quest’anno sarà l’apripista dell’iniziativa “Orientamenti Junior” con il primo salone provinciale realizzato interamente on-line grazie alla messa a disposizione della piattaforma regionale già lanciata nel mese di novembre.



Dalla collaborazione tra Comune della Spezia, Aliseo, Provincia della Spezia e Ufficio Scolastico Provinciale nasce un programma che parte dal pomeriggio del 1° dicembre, con la presentazione dell’offerta formativa provinciale e le opportunità occupazionali nel territorio e che continuerà dal 2 al 4 dicembre con webinar mattutini di presentazione ai ragazzi dell’offerta dei singoli Istituti superiori e degli Enti che erogano percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e con focus pomeridiani rivolti alle famiglie di alunni disabili e con background migratorio. "L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha fatto emergere esigenze e modalità formative e occupazionali diverse, e compito della politica è accompagnare le famiglie nella consapevolezza di questo cambiamento e offrire strumenti per affrontarlo – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – Il 2020 ha sparigliato le carte, e con Orientamenti dobbiamo mettere in condizione i ragazzi di accettare il cambiamento e soprattutto governarlo: questo il tema fondamentale di Orientamenti di quest’anno che si è convertito completamente nel digitale".



"Anche quest'anno - ha dichiarato l’assessore all’Università e Ricerca Genziana Giacomelli non verrà meno l’appuntamento rivolto ai ragazzi delle scuole medie ed alle loro famiglie che offrirà un’ampia carrellata sull'offerta formativa degli istituti superiori della provincia e degli Enti che attivano percorsi IeFP. Il tutto sarà realizzato in modalità on line, L’intenzione è focalizzare l’attenzione, in questo momento critico, sul valore della scuola e sul futuro dei nostri ragazzi. Già dal 2018 la nostra amministrazione ha voluto dare il giusto risalto alla divulgazione dell’offerta formativa del territorio, all’orientamento scolastico e universitario oltreché la loro connessione con le prospettive del mercato del lavoro, affiancando pertanto al Salone regionale, quello a carattere locale e curando, insieme ad Alfa, Aliseo, Ufficio Scolastico regionale, Università di Genova e Provincia, i Saloni dell’Orientamento provinciali".



"Quest’anno l’impossibilità di visitare fisicamente le scuole e di parlare a tu per tu con gli orientatori ha reso ancora più necessaria del solito la nostra iniziativa di guida alla scelta dei percorsi di studio - osserva il Dirigente dell’Ufficio Scolastico della Spezia, Roberto Peccenini, che aggiunge: "Pur nelle difficoltà che stiamo attraversando, confidiamo che la versione digitale possa permettere a un numero ancora maggiore di studenti e genitori di ascoltare le testimonianze sui percorsi di istruzione liceale, tecnica e professionale che saranno proposte dal 1° al 4 dicembre, e di riflettere sulle motivazioni delle scelte da compiere grazie agli spunti e agli stimoli forniti dagli esperti".