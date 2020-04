Ordini un libro, prendi una rosa e aiuti la Caritas

La Spezia - Domani, giovedì 23 aprile, è la Giornata del libro e della lettura indetta dall'Unesco. Per l'occasione sarà possibile ordinare un libro alla Libreria Ricci della Spezia e, nella giornata di domani, l'Ape Book Pharmacy lo consegnerà gratuitamente a casa di chi lo ordina o del destinatario della consegna... assieme a una rosa. Oltre al prezzo del libro (contanti, bonifico o paypal) si richiede una donazione minima di 3 euro per il fiore: le offere per le rose saranno donate all'Emporio della solidarietà della Caritas diocesana.



Info e contatti per ordini:



Libreria Ricci

0187 736379 – 3486507434 – libreriaricci@libero.it



Ape Book Pharmacy

375 5024594

info@thebookpharmacy.it