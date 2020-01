Open day al Pacinotti per la presentazione del nuovi corsi

La Spezia - Il Liceo Scientifico e Scientifico Sportivo “Antonio Pacinotti” propone in data 15 gennaio 2020 il terzo e ultimo OPEN DAY destinato a Genitori e Studenti delle terze medie.

Nel corso dell’incontro, che si svolgerà alle ore 16.30 nell’Auditorium della sede centrale in via XV giugno, verrà presentata l’Offerta Formativa del Liceo e si svolgeranno attività di laboratorio per gli Studenti.

In tale occasione sarà presentato l’indirizzo sportivo, avviato dal Liceo a partire dall’a.s. 2014-2015, e il nuovo corso sperimentale di “Biologia con curvatura biomedica” iniziato nel corrente anno scolastico e rivolto alle classi terze del liceo.