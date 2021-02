Omero su Google Meet per i ragazzi della Piaget e della Alfieri

La Spezia - L’Associazione +Motivi, in collaborazione con Isa 1 Don Milani, organizza un ciclo di tre incontri, dal 25 febbraio all’11 marzo, in videoconferenza su Google Meet, dal titolo: “Epos”, rivolto alle classi prime delle scuole J.Piaget e Alfieri.

Il percorso ha come principale obiettivo quello di avvicinare i ragazzi allo studio dell’epica tentando di stimolare curiosità e passione verso il percorso didattico previsto, utilizzando l'interpretazione teatrale, la musica e un linguaggio che sia adatto a sollecitare un interesse autentico, motore indispensabile per ottimizzare il percorso didattico.

La professoressa Greppi, docente di lettere: ”La scuola ha aderito con piacere alla proposta dell’Associazione +Motivi per vivacizzare la didattica, che quest'anno purtroppo risente delle limitazioni imposte dal Covid, e per rendere ancora più appassionante una materia come l'epica, che in genere piace molto ai ragazzi”

Il percorso sará articolato in tre incontri (il dettaglio nell'immagine) condotti da Gianluca Rizzo,attore, scrittore e regista, durante i quali leggerà brani tratti dai poemi epici con la traduzione del Prof. Giovanni Sciamarelli, noto studioso e traduttore di testi greci, con l’accompagnamento musicale di Manuel Picciolo, in arte Mappo, cantautore spezzino.