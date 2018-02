Omar Pedrini alla Spezia per presentare "Cane sciolto"

La Spezia - Lo scorso maggio è uscito "Come se non ci fosse un domani" il suo ultimo album, mentre a ottobre è stato pubblicato "Cane sciolto", libro autobiografico che sta facendo il giro d'Italia. Omar Pedrini, storico rocker italiano conosciuto ai più per i tanti anni da leader nei Timoria, sarà ad Acqua Farina e Sale", laboratorio del gusto di Via Giulio della Torre, che regala al cliente una food experience a 360°, il prossimo 7 marzo per presentare il suo "Cane sciolto reading tour", nel quale ripercorrerà il romanzo-biografia scritto con Federico Scarioni.



Vent'anni alla guida della band bresciana poi il proseguimento da cantante solista, e le varie contaminazioni artistiche che lo hanno visto in momenti diversi poeta, showman, autore e conduttore tv, artista trasversale, attore e addirittura docente in università. In questo libro il musicista bresciano decide finalmente di aprirsi e raccontare la propria storia, un percorso umano e artistico fatto di coraggio, scelte in controtendenza, momenti difficilissimi e tanto rock n'roll. Dai primi successi con i Timoria al festival di Sanremo fino alle attenzioni, neppure troppo desiderabili, dei paparazzi; dai drammatici interventi a cuore aperto agli incontri e alle collaborazioni con gente del calibro di Alexander Jodorowski, Lawrence Ferlinghetti, Mauro Corona, Noel Gallagher e tanti tanti altri.



Oggi Pedrini (nella foto in posa in Piazza Verdi lo scorso anno) ha 50 anni, una famiglia e un presente fatto di rock indipendente, collaborazioni eccellenti e un incrollabile amore per la vita. Ci racconta la sua storia con un denso percorso di ricerca, fatto di persone, di incontri e di luoghi, che restituiscono il calco del ritratto di questo infaticabile maratoneta del R&R; la voce narrante di questa storia è Federico Scarioni, alla sua prima prova con Chinaski edizioni. Con i contributi all'opera di: Giulio Mogol; Mauro Corona; Mauro Pagani; Red Ronnie; Matteo Guarnaccia; Nicolai Lilin; Max Brigante; Pino Scotto; e tanti altri.