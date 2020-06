Omaggio al cinema sudamericano al Nuovo e Astoria con "Miocinema"

La Spezia - Continua l’omaggio di "Miocinema" al cinema sudamericano. Dopo quello a Pablo Larrain, un nuovo omaggio al cinema cileno: giovedì 18 giugno alle 21 al Nuovo e Astoria le sale saranno collegate in diretta con Sebastian Lelio che parlerà della sua carriera e presenterà il suo primo film, La Sagrada Familia, inedito in Italia. Sarà con lui Pedro Armocida, giornalista e critico cinematografico, direttore della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, che proprio a Lelio ha dedicato una personale completa nel 2013.



Dopo la presentazione, visibile gratuitamente sul sito e sulla pagina Facebook di Miocinema, saranno disponibili a pagamento sulla piattaforma: La Sagrada Familia, Gloria e Una donna Fantastica. “Per me il cinema deve avere a che fare con la vita che entra nel film al momento delle riprese”, dice il regista, classe 1974, esponente di punta della nuova generazione del cinema cileno, ha ricevuto fin da subito il plauso della critica e un posto speciale in molti festival cinematografici, da San Sebastian a Cannes, Berlino, Locarno, Toronto. Molti i riconoscimenti ottenuti, fino ad entrare nell’Olimpo di Hollywood con l’Oscar per il Miglior Film Straniero ottenuto nel 2018 per Una Donna Fantastica.