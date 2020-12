Omaggio a Dante per farsi gli auguri di Natale

mercoledì via skype

La Spezia - Mercoledì 23 dicembre, alle 18, la Società Dante Alighieri della Spezia saluterà soci amici simpatizzanti con un breve evento online via Skype secondo il seguente programma: omaggio a Dante Saluti e auguri del Presidente Cav. Pietro Baldi La Preghiera di S.Bernardo alla Vergine (Pd, XXXIII, 1- 39) Introduzione del dott. Carlo Raggi Lettura del passo a cura del dott. Ing. Piero Iacopetti Per poter partecipare è sufficiente cliccare sul link sotto indicato (non è necessario avere Skype né scaricarlo nel pc): https://join.skype.com/kxbukmCQA8dg