Oltre 200 studenti all'incontro virtuale con l'ambasciatore Elbling

La Spezia - Si è chiusa con la promessa di un viaggio personale nello spezzino, quando la situazione lo consentirà, la mattinata che l'ambasciatore tedesco in Italia, Viktor Elbling, ha dedicato ad una visita, anche se virtuale, alla provincia della Spezia, ed alla città, attraverso un incontro con i cittadini, molti gli studenti, che si sono collegati per chiacchierare con il diplomatico e porre domande di ogni tipo. L’evento è stato ospitato dalla Provincia della Spezia che ha aderito alla richiesta dell’ambasciata della Repubblica federale di Germania in Italia. Si è trattato di una delle 20 iniziative realizzate quest’anno dalla sede diplomatica tedesca, in collaborazione con la rappresentanza italiana della Commissione Europea, che, in questo caso, ha trovato il supporto territoriale nello sportello Europe Direct della Provincia della Spezia. Lo sportello fa infatti parte di una rete di centri, sostenuta dalla Commissione, per offrire un servizio diffuso di informazione sull’Unione Europea, sulle sue istituzioni, le politiche comunitarie, le opportunità di mobilità e finanziamento.



Salutato dal Presidente della Provincia della Spezia, Pierluigi Peracchini, l’ospite si è collegato online da Roma ed ha dialogato con i partecipanti su temi di attualità, dal Recovery Fund e alle priorità del semestre di presidenza tedesca dell’Ue, o su argomenti bilaterali, relativi ai rapporti tra Italia e Germania, ma affrontando tematiche legate anche all’immigrazione ed alla pandemia. A porre le domande sono stati principalmente giovani studenti spezzini, oltre 200 quelli che hanno aderito all’incontro, interessati anche a capire il ruolo e le attività di un ambasciatore.

Viktor Elbling, la cui madre è italiana e vive a Forli, ha risposto a tutte le domande, in un italiano perfetto, frutto anche dei suoi studi nel nostro Paese, e questo ha favorito un dialogo diretto con gli studenti.



L’appuntamento “Un caffè con l’ambasciatore” fa parte di una serie di incontri digitali che l’ambasciatore Elbling tiene in diverse città italiane, uno per regione. Per la Liguria è stata scelta la provincia della Spezia. L’importanza del rapporto con la comunità spezzina, dei legami oggettivi che vi sono, è stato così sottolineano sia dal Presidente Peracchini che dallo stesso diplomatico. "Siamo grati all’ambasciatore di aver scelto la provincia spezzina per uno dei suoi venti appuntamenti con i cittadini italiani. È stata un’occasione per rafforzare uno storico legame che la città ed il territorio tutto hanno con la Germania, in modo particolare in considerazione del ruolo che in questo semestre la stessa Germania riveste per l’Europa - ha commentato il Presidente Peracchini - è stata poi un’occasione importante anche per i giovani presenti. Abbiamo ben chiaro che tra le nostre comunità non c’è solo un filo d’unione cultuale e storico, ma anche una prospettiva che parla di turismo, mondo del lavoro e della cooperazione europea. È stato positivo vedere anche tanti ragazzi collegati on line. Spezia è un porto e quindi una città aperta a scambi, in una visione sempre più europea. Simili iniziative possono essere così un'occasione unica per i nostri studenti, da non perdere. Ringrazio quindi l’ambasciatore augurandomi di poterlo incontrare di persona quanto prima, magari proprio qui alla Spezia”.