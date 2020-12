Oggi la Marina Militare festeggia Santa Barbara, la patrona della forza armata

La Spezia - Oggi, 4 dicembre 2020, presso la Chiesa di Santa Barbara in piazza d’Armi alla Spezia, la Marina Militare ha ricordato la propria Santa patrona, Santa Barbara. Alle 10, ha avuto luogo, nel pieno rispetto delle norme emanate per far fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19 in atto, la celebrazione della Santa Messa congiunta con il personale della Marina Militare e dei Vigili del Fuoco, officiata da S.E. Rev.ma Mons. Luigi Ernesto Palletti, Vescovo della Spezia, Sarzana e Brugnato, alla quale hanno partecipato il Prefetto della Provincia della Spezia Dott.ssa Maria Luisa Inversini, il Comandante Marittimo Nord Ammiraglio di Divisione Giorgio Lazio, il Sindaco della Spezia Dott. Pierluigi Peracchini e il Direttore Regione dei VV. F. Ing. Claudio Manzella. La cerimonia costituisce un momento particolarmente sentito per il personale della Marina Militare e chi ne ha fatto parte dedicandole gran parte della propria vita, con un profondo pensiero rivolto ai marinai che, nei mari del mondo, nei teatri operativi e sul territorio nazionale, svolgono quotidianamente il proprio lavoro al servizio della Patria e della collettività.