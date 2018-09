Officina Botteghe d'Arte, partono i corsi

La Spezia - Se vi interessa imparare a disegnare e a dipingere, l’Officina Botteghe d’Arte è il luogo che fa per voi. E’ una associazione culturale che funziona come una vera e propria scuola d’arte dove si tengono corsi e laboratori per ogni esigenza artistica .I corsi,amatoriali e professionali, sono: pittura, acquerello ,disegno e figura disegnata. Il programma di base dei corsi di pittura, per coloro che non hanno mai provato a dipingere, comprende tre fasi:il primo periodo è dedicato al disegno in cui si apprendono le fondamentali nozioni di prospettiva e di chiaro-scuro, si passa poi alla pittura monocroma con colori acrilici per imparare i segreti della luce per arrivare poi al colore ad olio.



Gli artisti Franca Puliti e Renzo Borella vi insegneranno le varie tecniche svelandovi i piccoli segreti che stanno dietro ogni realizzazione artistica.



I corsi , frequentati da persone di ogni età, si svolgono in orari pomeridiani e serali .Iniziano lunedì 8 ottobre e terminano a giugno. Chi volesse farsi un idea del lavoro che si svolge all’Officina può visitare la mostra in cui gli allievi espongono opere realizzate a bottega. La mostra si inaugura sabato 15 ottobre alle ore 18 nel giardino dell’hotel Genova di via fratelli Rosselli e si protrarrà fino a domenica 30 ottobre Espongono Paolo Fontana, Marzia Mattiuzzo, Elisa del Sarto, Mario Rollandi, Cinzia Ravaioli, Simona Maggiore, Maurizio Catti, Chiara Tenca, Nadia Falavigna



L’Officina, con gli ampi locali che ospitano i vari laboratori, si trova a La Spezia in via Napoli 124 (vicino alle scuole ) . Per ulteriori informazioni telefonare al 3398594348.