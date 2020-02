Odi et amo, serata di poesia al Parco delle clarisse

La Spezia - Odi et amo, è iniziato il conto alla rovescia per questa serata di poesie dedicate a San Valentino.



Mancano ormai pochi giorni a Odi et amo il verso della celebre ode di Catullo che darà il titolo alla serata di poesie e molto altro. organizzato venerdì 14 febbraio dalle17,30 alle 21, al Poggio Ortobar dai poeti spezzini Manuel Battilani, Marina Cappelletti e Enzo Gaia.

Nell’occasione i tre poeti festeggeranno il giorno di San Valentino in maniera scanzonata anche con un gioco a premi e con l’alfabeto dell’amore: A come attesa, M come metà, O come odio, R come rose, E come eros.

Inoltre, la serata, gratuita e aperta a tutti, avrà la formula dell’ ”open mic” e pertanto chi lo vorrà avrà quattro minuti per leggere un suo testo ispirato al patrono degli innamorati.

L’evento si chiuderà con l’apericena, ideato dallo “Staff” del Poggio Elena e Andrea al quale potrete prenotarvi ai loro cellulari: 3478438442 oppure 3402415669.