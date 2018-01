Nuovo e Astoria, il buon cinema non si ferma

La Spezia - Si apre un 2018 di cinema al Nuovo della Spezia e all'Astoria di Lerici.



CINEMA IL NUOVO LA SPEZIA



Mercoledì 3 Gennaio



Ore 17.00-21.00 LA RUOTA DELLE MERAVIGLIE



Giovedi 4 Gennaio



Ore 16.00-18.15-21.00 TUTTI I SOLDI DEL MONDO



Venerdi 5 Gennaio



Ore 16.00-18.15-21.00 TUTTI I SOLDI DEL MONDO



Sabato 6 Gennaio



Ore 15.00-17.15-19.30-21.45 TUTTI I SOLDI DEL MONDO



Domenica 7 Gennaio



Ore 15.00-17.15-19.30-21.45 TUTTI I SOLDI DEL MONDO



Lunedi 8 Gennaio



Ore 17.00-21.00 EGON SCHIELE



Martedì 9 Gennaio



Ore 17.00-21.00 TUTTI I SOLDI DEL MONDO



Mercoledì 10 Gennaio



ORE 17.00-21.00 TUTTI I SOLDI DEL MONDO



ASTORIA LERICI



Mercoledì 3 Gennaio



Ore 16.00-17.45- COCO ( Famiglie al Cinema)



Ore 21.00 COME UN GATTO SULLA TANGENZIALE



Giovedi 4 Gennaio



Ore 16.00-17.45- COCO ( Famiglie al Cinema)



Ore 21.00 COME UN GATTO SULLA TANGENZIALE



Venerdi 5 Gennaio



Ore 16.00-17.45- COCO ( Famiglie al Cinema)



Ore 21.00 COME UN GATTO SULLA TANGENZIALE



Sabato 6 Gennaio



Ore 15.30 COCO ( Famiglie al Cinema)



Ore 17.15-19.00-21.00 COME UN GATTO SULLA TANGENZIALE



Domenica 7 Gennaio



Ore 15.30 COCO ( Famiglie al Cinema)



Ore 17.15-19.00-21.00 COME UN GATTO SULLA TANGENZIALE



Lunedi 8 Gennaio



RIPOSO



Martedì 9 Gennaio



RIPOSO



Mercoledì 10 Gennaio



RIPOSO





LA RUOTA DELLE MERAVIGLIE Regia di Woddy Allen con Kate Winslet e Justin Timberlake , Jim Belushi Usa durata 101Tra fragili speranze e nuovi sogni, le vite di quattro personaggi si intrecciano nel frenetico mondo del parco divertimenti: Ginny, ex attrice malinconica ed emotivamente instabile che lavora come cameriera; Humpty, il rozzo marito di Ginny, manovratore di giostre; Mickey, un bagnino di bell'aspetto che sogna di diventare scrittore; Carolina, la figlia che Humpty non ha visto per molto tempo e che ora è costretta a nascondersi nell'appartamento del padre per sfuggire ad alcuni gangster. il film è impreziosito dalla cinematografia del Premio Oscar Vittorio Storaro .



TUTTI I SOLDI DEL MONDO Regia di Ridley Scott von Christopher Plummer, Mark Walhlberg, Michelle Williams, Charlie Plummer, Marco Leobarid Usa durata 132 minuti.Roma, 1973. Alcuni uomini mascherati rapiscono un ragazzo adolescente di nome Paul Getty III (Charlie Plummer), nipote del magnate del petrolio Jean Paul Getty (Kevin Spacey), noto per essere l’uomo più ricco al mondo e al tempo stesso il più avido. Il rapimento del nipote preferito, infatti, non è per lui ragione sufficientemente valida per rinunciare a parte delle sue fortune, tanto da costringere la madre del ragazzo Gail (Michelle Williams) e l’uomo della sicurezza Fletcher Chace (Mark Wahlberg) a una sfrenata corsa contro il tempo per raccogliere i soldi, pagare il riscatto e riabbracciare finalmente il giovane Paul.Una vicenda pubblica e privata che sconvolse il mondo per aver rivelato a tutti un’incredibile verità: che si può amare di più il denaro che la propria famiglia.



COCO Regia di Lee Unkrich, Adrian Molina. USA, 2017, durata 105 minuti. Il film racconta la storia del dodicenne Miguel, figlio di calzolai, cui è proibito far musica a causa delle malefatte di un antenato musicista. Quando però, per l'appunto nel Giorno dei Morti, Miguel si ritrova a suonare la chitarra del defunto Ernesto de la Cruz, viene magicamente trasportato nell'aldilà e costretto a risolvere gli antichi e mai sopiti problemi di famiglia. Qui ritroverà anche un grande affetto, la nonna, Mama Coco.



COME UN GATTO SULLA TANGENZIALE Regia di Riccardo Milani. Un film con Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Sonia Bergamasco, durata 98 minutiGiovanni lavora per una think tank che si propone di riqualificare le periferie italiane. La sua ex moglie Luce coltiva lavanda in Provenza, convinta di essere francese. Giovanni e Luce hanno allevato la figlioletta tredicenne Agnese secondo i principi dell'uguaglianza sociale, anche se vivono al caldo nel loro privilegio. E quando Agnese rivela a Giovanni la sua cotta per Alessio, un quattordicenne della borgata romana Bastogi tristemente nota per il suo degrado, papà, terrorizzato, segue la ragazzina fino alla casa dove Alessio abita insieme alla mamma Monica e alle due zie Pamela e Sue Ellen (sì, come le protagoniste di Dallas). Giovanni scoprirà che Monica è altrettanto atterrita all'idea che suo figlio frequenti una ragazzina dei quartieri alti: "Non siamo uguali", Monica avverte Alessio. "Inutile farsi illusioni".



NAPOLI VELATA Regia di Ferzan Ozpetek. Un film con Giovanna Mezzogiorno, Alessandro Borghi, Anna Bonaiuto, Peppe Barra, Biagio Forestieri. - Italia, durata 113 minutiIn una Napoli sospesa tra magia e sensualità, ragione e follia, un mistero avvolge l'esistenza di Adriana, travolta da un amore improvviso e un delitto violento. Protagonista del film, Giovanna Mezzogiorno deve vedersela proprio con la città di Napoli, che assurge in primo piano col suo potenziale esplosivo, la sua straordinaria energia linguistica, le sue contraddizioni interne. Così la religiosità popolare, nelle sue forme più esasperate (culti, icone, maschere, santini), in Napoli Velata si coniuga con un sostrato pagano che accorda in modo ribaldo le tradizioni folcloriche antiche e moderne