Nuovo appuntamento con l´educazione cinofila all´Origami

La Spezia - Torna all'Origami live club l'appuntamento con l'educazione cinofila e "Io speriamo che me la...Cane". L'educatore Yuri Vergassola prosegue nel corso di avvicinamento al mondo degli amici a quattro zampe per accorciare le distanze e per cercare di capire qualcosa di più del migliore amico dell'uomo.

L'appuntamento si terrà domani sera a partire dalle 18.30 in Via Manzoni. Non è necessaria la prenotazione per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 3407063562 oppure via Facebook (l'evento: Corso teorico di CULTURA CINOFILA @ Origami Live Club).