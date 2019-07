Nuovo appuntamento con Muscolino in città

La Spezia - Muscolino è la mascotte spezzina che si ispira all'eccellenza del Golfo rappresentando appieno l'essere Liguri. Questo ironico personaggio è parte integrante di un progetto turistico commerciale di promozione della città e del territorio.

Dall'idea originale di Sheila Cabano, una collaborazione tutta al femminile, disegni, progettazione e comunicazione, la cui produzione nasce in un laboratorio artigianale di Riomaggiore per esprimere la tipicità del nostro territorio.

Un concetto portato avanti dall'Associazione Culturale #LaSpeziaamoremio affinchè Muscolino non sia solo ambasciatore della Spezia ma protagonista di una linea Merchandising declinata anche nell'arte orafa in braccialetti e ciondoli dall'idea di Marina Geirola.

Muscolino ha una simpatia irrestibile, ben tenuta a bada dalla fidanzata Muscolina con una storia tutta da raccontare e un passato da cozza ormai abbandonato per amore. Da qui nasce l'idea di raccontare ai bambini le avventure di Muscolino, a chi affidare questo compito se non ad Alessandra Genova, scrittrice poliedrica già promotrice dei prodotti tipici attraverso le sue Ecofavole? Libri che raccontano di cose buone tramandate da generazioni e divenute eccellenze gastronomiche, illustrate con personaggi nati dalla penna di Cristiano Sagramola.

Tra #LaSpeziaamoremio e Alessandra Genova è scattato subito un feeling, punto in Comune l'amore per i nostri bellissimi luoghi. Passione rivelata in un video che vedrà protagoniste le vie della Spezia per uno spot promozionale a cura di Eleonora Marsella e della sua troupe e sarà divulgato anche sui canali Sky. Il 2 agosto Muscolino incanterà i bambini in Piazza del Bastione con lo spettacolo del mitico Burattinaio Jonathan Ilandia che a partire dalle 17 alle 24 intratterrà i bambini con i burattini e baby dance. Inoltre, essendo giornate di Palio, non mancherà una splendida sorpresa a tema curata da Francesco Costa della borgata CRDD. ''Si ringrazia per gli accessori del video - si legge in una nota degli organizzatori - l'ottica Claro e Gioielleria Pasqualini per i gioielli e braccialetti a tema Muscoli e Faro Rosso e Il ristorante Antica Spezia per l'ospitalità alla troupe televisiva''.



(foto: repertorio)