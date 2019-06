Nuovo appuntamento con "Il suono del tempo" e Diego Cannizzaro

La Spezia - L’appuntamento con il “Festival Il suono del tempo - Antichi organi 2019 XXXVIII Rassegna Internazionale d’Organo Città della Spezia” prosegue venerdì 28 giugno alle 21:15 nella chiesa Sacro Cuore di Gesù. Si esibirà nel concerto d’organo di Diego Cannizzaro in Musiche di J. S. Bach, W. A. Mozart, L. Cherubini, A. Burbatti, P. A. Yon.

Venerdì 28 giugno, alle ore 21.15, presso la Chiesa Sacro Cuore di Gesù della Spezia si terrà il concerto dell’organista Diego Cannizzaro dedicato alle musiche di J. S. Bach, W. A. Mozart, L. Cherubini, A. Burbatti, P. A. Yon.

Durante l’esibizione si avrà la possibilità di vedere il musicista attraverso uno schermo sul quale verrà proiettato l’intero concerto.



L’organista, Diego Cannizzaro si è diplomato con lode in Organo e Composizione Organi- stica al Conservatorio di Perugia sotto la guida di W. Van de Pol, e in Pianoforte col massimo dei voti al Conservatorio di Palermo, si è perfezionato con L.F. Tagliavini, H. Vogel e M. Torrent-Serra ed ha studiato composizione con I. Fedele al Conservatorio di Strasburgo. Laureato in Lettere Mo- derne ad indirizzo musicologico all'Università di Palermo, ha conseguito il Dottorato di ricerca in “Storia ed analisi delle culture musicali” all’Università di Roma “La Sapienza” con una dissertazio- ne sulla musica per organo e clavicembalo nei regni di Napoli e Sicilia tra XVI e XVII secolo, pub- blicata dalla medesima Università. E’ stato invitato in diverse rassegne musicali internazionali esi- bendosi in tutta Europa e negli U.S.A. E’ ispettore onorario per gli organi storici della Regione Sici- lia ed organista della Cattedrale di Cefalù.

Ha al suo attivo altre 20 incisioni per diverse etichette tra cui Bottega Discantica (integrale delle sonate per organo di F. Capocci), Elegia Records (integrale organistica di Yon), Bongiovanni e Tac- tus. Docente all’Istituto Superiore di Studi Musicali Bellini di Caltanissetta, è spesso invitato da Università europee per progetti di ricerca sulla musica organistica e l’arte organaria; è stato invitato

come docente al Conservatorio di San Pietroburgo ed ha tenuto master-class per le Accademie di Enghien ed Ath (Belgio). E’ presidente del centro studi organari Auditorium Pacis e direttore artisti- co di In Tempore Organi, rassegna che si svolge nell’intero territorio dalla Sicilia.

L’organo Giovanni Tampurini del1967 presente all’interno della chiesa intitolata al Sacro Cuo- re di Gesù, un tempo nota alla Spezia come chiesa “dei frati Cappuccini”, è collocato alle spalle dell’alta- re maggiore, in una bella cantoria lignea dove, in occasione dei concerti, viene ospitato il pubblico.

Costruito dalla ditta Giovanni Tamburini di Crema nel 1967, è uno dei pochi strumenti con canne di rame in facciata. Tutti i concerti sono ad ingresso libero.



Prossimi appuntamenti



Domenica 21 luglio ore 21:15

Levanto Oratorio di San Giacomo Peppino Delle Vedove organo Claude Padoan corno



Mercoledì 24 luglio ore 21:15

Bonassola Chiesa S. Caterina d’Alessandria Christian Tarabbia organo



Venerdì 2 agosto ore 21:15

Soviore (Monterosso al Mare) Santuario N.S. di Soviore Ensemble Katharsis Dietrich Oberdor- fer voce James Linahon tromba Markus Burger pianoforte Jan Von Klewitz sassofono Ferruc- cio Bartoletti organo



Mercoledì 28 agosto ore 21:15

Santo Stefano Magra Chiesa S. Stefano Edmund Andler-Boric organo



Venerdì 30 agosto ore 21:15

Bonassola Chiesa San Giorgio Ferruccio Bartoletti organo