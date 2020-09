Nuovo, Astoria e Garibaldi, nuovi siti e sistema di bigliettazione per i tre cinema

La Spezia - Il Nuovo La Spezia e le sale affiliate Astoria Lerici-Garibaldi Carrara dal 24 settembre cambiano il sito ( www.ilnuovoastoriagaribaldicinema.it) e il sistema di biglietteria presso le rispettive sale. Con il nuovo sistema 18Tickets (http://www.18tickets.it/), un sistema di nuova generazione, interamente in cloud si andrà a migliorare di gran lunga l'esperienza d'uso dei nostri spettatori che hanno da ora la possibilità comprare online, in maniera molto più semplice e veloce.

Inoltre con 18Tickets si è potuto installare un sistema di controllo accessi digitale per biglietti dematerializzati (tramite smartphone) e non. Una maschera all'ingresso non farà altro che scansionare un QR-code con uno speciale lettore collegato ad uno smartphone o ad un computer (tramite wi-fi / bluetooth) e sul display potrà leggere la risposta del sistema. Su tutti i biglietti viene stampato infatti uno speciale QR-code; inoltre è possibile per gli utenti registrarsi al sito, acquistare i biglietti online pagando con carta di credito, verrà inviato a questi ultimi un QR-code direttamente sul proprio smartphone, in questo modo chi acquista online potrà accedere direttamente alla sala saltando la fila in cassa.

Questo rappresenta un enorme salto in avanti rispetto i biglietti a strappo tradizionali, 18Tickets in realtà è molto più di una biglietteria, e con il nuovo sito internet (www.ilnuovoastoriagaribaldicinema.it), Il pubblico potrà acquistare i biglietti online il proprio posto in sala. semplificando l'esperienza di acquisto.