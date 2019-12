Nuove presentazioni alla Liberi Tutti

La Spezia - Venerdì 13 dicembre alle 17 alla libreria "Liberi Tutti" presentazione in anteprima del libro "La banda degli occhialuti 2". Tutti per uno e uno per tutti di Alessadra Cerretti (il Ciliegio edizioni). Lorenzo, Luca e Iacopo sono tornati! I nostri amici occhialuti si incontrano al parco, pronti a vivere una nuova avventura. Dove li porterà questa volta il tunnel dentro la magica caverna? Senza mai separarsi, attraverseranno ponti sospesi, porte misteriose, pavimenti instabili... coraggiosi e più uniti che mai: tutti per uno e uno per tutti. Alessandra Cerretti è scrittrice spezzina di fiabe. Ama trattare tematiche quali la diversità e il rispetto per l'ambiente e gli animali. Ha al suo attivo diverse pubblicazioni e riconoscimenti. Per il Ciliegio ha pubblicato nel 2018 La banda degli occhialuti.



Martedì 17 dicembre ore 18.30 presentazione del libro "L'inganno dell'imperatore" di Jennifer Battistutti (Chiado books). L'impero ha perso il suo imperatore e, con lui, le sue preziose alleanze. Al suo posto sale al trono Thian, un suo giovane nipote, sostenuto e affiancato da un vecchio amico dello zio Miro, l'imperatore decaduto. Quando Thian regna ormai da tempo, in una piccola cittadina chiamata Ramel, Ariath, la cacciatrice più famosa del continente Cristal Soul, si ritrova senza un soldo ed è costretta ad accettare un lavoro alla casa di piacere, aspettando il ritorno di un assassino che ha lasciato dietro di sé violenza e morte. Una compagnia di vecchi amici che si scontrano e rincontrano, un viaggio

alla ricerca di un libro e un mistero da svelare. Tutto cambierà quando il passato busserà alla porta. Siamo davvero gli artefici del nostro destino?