Nuova opera per il compositore spezzino Andrea Pidoto Ragonesi

La Spezia - E’ fresca di stampa l’ultima opera del spezzino Andrea Pidoto Ragonesi da molti anni nel settore della composizione musicale contemporanea. La casa editrice Bardon Enterprises di Rotenburg bassa Sassonia in Germania ha pubblicato un’opera per organo solo variazioni sul corale “ Sollt ich meinen Gott nich singen?”

Nella tradizione tedesca i corali sono opere generalmente organistiche che utilizzano un canto cadenzante, un alto contributo a questa forma fu data da Bach.

L’opera di Pidoto rappresenta un modo di affrontare il testo portandolo a nuova vita tramite le forme compositive e contrappuntistiche d’oggi. Sempre della stessa edizione sono in programma un ciclo corali costituito da ben tre libri.