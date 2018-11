Nuova collettiva di scultura per il circolo Del Santo

di Valerio P. Cremolini

La Spezia - Ancora un’iniziativa originale e coinvolgente promossa dalla locale sezione dell’Ucai. Dopo la manifestazione Il mondo in un segno del 25 settembre u.s. in cui Silvio Benedetto e Fabrizio Mismas hanno disegnato in pubblico una modella in posa, dopo la rivelante lezione tenuta da Giordano Giannini su L'arte perduta del manifesto cinematografico, quale presentazione della mostra Ballo Uomo, Ballo Donna dedicata appunto ad affiches scelte di film tra il 2000 e il 2005, sabato prossimo, 1° dicembre, alle ore 17.30, il Circolo Culturale “A.Del Santo” di via don Minzoni 62 inaugurerà una collettiva di scultura con opere di Pino Busanelli, Umberta Forti, Giuliana Garbusi, Mario Maddaluno, Nina Meloni, Marisa Marino e Mirella Raggi.

Sarà particolarmente interessante la presentazione della mostra da parte di Fabrizio Mismas che, con l'ausilio di proiezione di immagini rare, parlerà del patrimonio monumentale spezzino irrimediabilmente perso a causa delle rifusioni per donare metallo alla patria tra il 1941 e il 1943, dei furti perpetrati in passato e in questi ultimi tempi e delle distruzioni dell'ultima guerra. Il relatore dimostrerà come la città sia stata impoverita dalla scomparsa dei putti di Angiolo Del Santo collocati a mò di cariatidi della grande Deposizione della cappella Beverini ai Boschetti; della statua e del tondo con ritratto facenti parte del monumento a Nazario Sauro opera del 1925 di Enrico Carmassi; del monumento ai Caduti di Biassa del 1928 ancora di Angiolo Del Santo; del monumento ai Caduti di Pegazzano del 1930, opera alta quattro metri e mezzo del dimenticato Oreste Minaglia; del busto di Felice Cavallotti del carrarese Alessandro Biggi ed infine dell'ingente corpus di dipinti, sculture e opere ornative conservato nel Palazzo Cenere distrutto dai bombardamenti del 1943.

Appuntamento culturale altamente raccomandabile, visitabile sino al 15 dicembre prossimo, dal martedì al sabato dalle 17.30 alle 19.00.