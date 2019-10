Notte mostruosa al San Giorgio, arriva Halloween

Siccome l’ascensore per il castello è in manutenzione, sarà disponibile gratuitamente un autobus navetta da Piazza Verdi per il Castello dalle 20 alle 24.

La Spezia - Giovedì 31 ottobre, dalle 21 alle 23, bambini e genitori sono invitati al Museo del Castello di San Giorgio per passare insieme la notte più spaventosa dell’anno con una nuova edizione dell’evento. La serata di Halloween, che offre laboratori didattici e ludici ispirati al mistero nell’antichità e spettacoli teatrali, prevede un costo di 5 euro a bambino dai 4 ai 11 anni, 3 euro tra i 12 e i 99 anni e gratuito per i bambini dai 0 ai 3 anni. I secondi e terzi figli spenderanno solo 3 euro. Siccome l’ascensore per il castello è in manutenzione, sarà disponibile gratuitamente un autobus navetta da Piazza Verdi per il Castello dalle 20 alle 24. Per agevolare l’accesso al Museo, è già stata aperta la prevendita dei biglietti di ingresso presso il Teatro Civico in piazza Mentana 1, La Spezia, tel. 0187-727521 (orario: lunedì-sabato 8:30 -12; mercoledì: 8:30 - 12, 16 -19) e all’infocenter di via del Prione 234 tel. 0187-026162. Tutti i partecipanti sono invitati a travestirsi. e-mail: museo.sangiorgio@comune.sp.it