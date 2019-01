Notte in biblioteca con Rodari e il teatrino di carta

La Spezia - Sabato 12 gennaio alle ore 16,30 presso l’auditorium della Biblioteca Civica Beghi, in collaborazione con la Coop Zoe, verrà dato seguito all’evento “Notte alla Beghi … Aspettando il Natale in biblioteca” del 15 dicembre 2018.



Le famiglie dei bambini che hanno partecipato con entusiasmo alla Notte in Biblioteca, sono infatti invitate a condividere l’esperienza fatta dai bambini, ascoltando le storie che sono state costruite e narrate da loro stessi in quell’occasione.



L’evento sarà dedicato a diversi modi di costruire e raccontare storie: sarà proiettata una digital story telling dedicata all’esperienza trascorsa e si leggeranno le tavole senza parole per il Kamishibai, ovvero il teatrino di carta, realizzate a partire da una filastrocca di Rodari durante l’avventura notturna. I partecipanti potranno inoltre creare insieme la tavola conclusiva, per collaborare a immaginare insieme il finale della narrazione.