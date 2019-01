Notte di concerti in Skaletta per "Sea Monster bash - vol.1"

La Spezia - Tre concerti in una notte per il rock club la Skaletta la sera del 5 gennaio. Arriva “Sea Monster bash” volume 1 che ospiterà le band “Hands off Cain”, “No mute” e “Oreyon”. Si parte alle 22.30 fino a notte alta. Dopo i concerti ci sarà il dj set Chess T Nuts.



Gli “Hands off Cain” apriranno la serata. La band è nata alla Spezia nel 2016 ed è composta da Dario Speziga, Francesco Cabigliera, Ugo Lercher e Riccardo Guelfi che presenteranno il loro debut album.

Seguirà il concerto dei “No mute” un gruppo Stoner rock svizzero formatosi nel 2006. Vengono da una piccola città tra Zurigo e Berna. La loro musica è sporca, distorta ed energica. In poche parole, calda come l'inferno. La dimensione della band è il palcoscenico.

Alla fine di febbraio 2015 hanno pubblicato il loro secondo album "Aimless Arrow" presso i Soma-Studios in Svizzera. Dal 2006 hanno già fatto oltre 150 concerti tra Svizzera ed Europa.

Nel corso degli anni hanno avuto l'onore di suonare con "Garcia plays Kyuss" e "Karma to Burn" e in diversi festival come l' "Up In Smoke Festival" nel 2014. Sono stati anche in Ungheria un paio di volte per condividere la loro musica con persone provenienti dall'Europa dell'Est.



Chiudono gli Oreyon che presenteranno il loro secondo lp. Hanno appena firmato con la mitica Heavy Psych Sounds Records. I quattro cavalieri dello Stoner/Doom più viscerale,saranno in anteprima alla Skaletta per presentare i brani del nuovo lp.