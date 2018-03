Notte bianca, degustazioni e arte al Camec

La Spezia - In occasione della tradizionale Notte Bianca di San Giuseppe, il Camec propone, oltre all'ingresso gratuito alle mostre in corso dalle 18.00 alle 24.00, Tastin’ Paintings: un’esperienza culturale, moderna e visionaria, attraverso la quale conoscere e sperimentare nello stesso istante arte e vino; una modalita` di visita museale e di degustazione di tipo performativo e collettivo, nella quale conoscere sia le esposizioni in corso che il patrimonio vitivinicolo.



Il pubblico, accompagnato da due esperti di arte e vino, si soffermerà su alcuni punti focali delle opere in mostra, intraprendendo un percorso di approfondimento delle opere esposte e di particolari vini scelti appositamente per l'occasione sulla base di affinità e convergenze percettive e territoriali.



Il progetto Tastin' Paintings – nato da un’idea dello storico dell’arte Luca Bochicchio e dell'enologo e degustatore Jacopo Fanciulli – trae, storicamente, spunto dalla sineddoche futurista e dalla prepotente immissione della polisensorialità nell’arte del Novecento e permetterà ai partecipanti di “assaggiare” le opere e “vedere” il vino.



Info e prenotazioni Si tengono due appuntamenti uno alle ore 18.00 e un secondo alle ore 20.00, per gruppi di massimo 20 persone.

Il costo della visita guidata con degustazione – della durata di un’ora e mezza circa – è di 3 euro a partecipante.

È obbligatorio prenotarsi presso la biglietteria del CAMeC (da martedì a domenica 11.00 – 18.00) o telefonando al +39 0187 734593 o 727530.