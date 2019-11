Not moving Ltd e Cisco dei Modena per un week end da ricordare in Skaletta

La Spezia - Fine settimana da ricordare all'Arci club la Skaletta di Via Crispi. Delle colonne della musica rock e folk travolgeranno le serate di sabato e domenica. Il primo appuntamento è per sabato dalle 22.30 con Not moving Ltd. Si tratta di un gruppo storico annoverato tra le formazioni più importanti dell'underground italiano degli anni ottanta che aprì per Clash, Johnny Thunders e successivamente, nella reunion del 2005, Iggy and the Stooges. Ad aprire la serata ci saranno i The Kitchens.



Domenica poi, spazio al combat folk dove calcherà il palco spezzino una delle voci più amate del genere: Cisco dei Modena city ramblers. Assieme a lui ci saranno Luca Lanzi della Casa del vento e Fra Moneti sempre dei Modena. "Un concerto - spiegano dal club di Via Crispi - con inizio ore 20,30 gratuito, in un locale piccolo e accogliente, la Skaletta Rock Club

Quindi consigliamo di venire in anticipo considerato il rischio di rimanere fuori. Non ci saranno prenotazioni posti".

Arci ha già aperto il nuovo anno e quindi per accedere è necessario rinnovare la tessera, sul posto, oppure arrivare già con quella nuova valida per il 2019 -2020