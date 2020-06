Non solo Dani Faiv, nuovi singoli per gli spezzini Highsnob e Samuel Heron

La Spezia - Uscito da meno di venti giorni sta per tagliare il traguardo dei due milioni di ascolti “Wannabe vol.3” ultimo singolo del rapper spezzino Highsnob che ha da poco firmato il suo primo contratto con Sony Music. Il 34enne Michele Matera ha così dato seguito ai primi due capitoli del brano che ancora una volta vede la collaborazione con Junior Cally mentre la strofa finale (che cita anche Anna Pepe) è affidata a Enzo Dong sempre sul beat all'esordiente Iv Eight.

“Wannabe”, prologo al primo attesissimo album dopo l'ep “Yin” del 2019 è infatti diventato ormai uno dei suoi marchi di fabbrica anche se le sonorità del brano per quanto molto contemporanee si allontanano un po' dai canoni attuali dell'hip hop.

Percorso analogo, ma indirizzato verso lidi più pop, quello intrapreso di Samuel Heron, altro artista spezzino che nella scena rap milanese ha trovato spazio per crescere ed affermarsi come uno dei personaggi più innovativi. Dopo l'album “Triste” del 2019 nei giorni scorsi ha pubblicato con Universal il nuovo singolo “Nella pancia della balena” in collaborazione con i The Kolors e il tocco di Michele Canova. Brano dal sapore estivo – e dalle potenzialità da tormentone – quello del 29enne Samuel Costa contiene anche diversi rimandi alla Liguria e alle origini dell'artista che con Highsnob ha condiviso anche l'esperienza nel progetto Bushwaka fino al 2016.



Altre uscite dunque che insieme alla recente pubblicazione dell'album di Dani Faiv (QUI) e all'ascesa della già citata Anna (QUI) confermano gli artisti spezzini fra i più seguiti a livello nazionale.