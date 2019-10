Non è mai troppo tardi, tutti a lezione con Dario Vergassola

La Spezia - Tentativi omeopatici di divulgazione. Così Dario Vergassola, spezzino doc, comico, cantautore, umorista e attore, che ha biosgno di ben poche presentazioni, ha definito la seconda edizione del ciclo di lezioni "Non è mai troppo tardi".

La rassegna, presentata questa mattina in Comune alla Spezia con il sindaco Pier Luigi Peracchini e Massimiliano Curletto, dirigente Servizi Culturali, si terrà dal 24 al 26 ottobre alla mediateca regionale Sergio Fregoso. Il format porterà alla Spezia personaggi molto amati dal pubblico: Valerio Massimo Manfredi, Fabio Caressa, Maurizio De Giovanni e Guido Catalano.

"Questa tre giorni - ha detto il sindaco - dimostra che non è mai troppo tardi per tante cose per parlare di storia, sport e cultura. Di poesia. Avremo modo anche di scoprire questo lato di Dario Vergassola molto sensibile al di là dell'ironia che lo caratterizza. Saranno tre giorno con quattro appuntamenti che doneremo alla cittadinanza proprio per affrontare dei temi di spessore, in modo semplice e simpatico. Sarà un intervistatore particolare, nella speranza che abbia studiato qualcosa di più (ride, ndr)".



"No assolutamente - ha detto, come sempre con la battuta pronta Dario Vergassola -, altrimenti non sarebbe mai troppo tardi. Questo è un secondo appuntamento, dopo lo scorso anno, e vorremmo raggiugere una formula continuativa. Si potrebbe pernsare ad un appuntamento fisso. L'anno scorso fu una scelta fortunata fare questi incontri in luoghi decentrati perché trovammo gente a tutti gli appuntamenti. La Mediateca si presta benissimo, l'idea di portare 'Non è mai troppo tardi' in un centro storico problematico ma vivo è molto interessante. Sarebbe interessante poter attirare, magari coinvolgendo anche qualche autore che interessi ai nuovi cittadini dell'Umbertino. E' un'idea, ma investire nuovamente nella periferia sposa perfettamente quella che è la natura stessa di 'Non è mai troppo tardi'. La rassegna è, anche in questo caso, solo un'idea di portare degli argomenti che sono in tutti i fastival: personaggi che raccontano una cosa. Ci sarà Guido Catalano (con una lezione di poesia sabato 26 ottobre alle 18.30, ndr) che nasce come un personaggio che voleva fare 'Zelig' scrivendo aforismi. Il fatto che non lo abbiano capito bene è stata la sua fortuna perché non essendo stato pubblicato in un primo momento è diventato una punta della cultura. Maurizio De Giovanni (appuntamento il 25 ottobre alle 21.15 per una lezione di scrittura, ndr) è un grande giallista, molto bravo. Ed è una grande fortuna essere riuscito a coinvolgerlo, per chi ha voglia di una lettura interessante e che ho incrociato a grandissimi festival. Ora riusciamo a portarlo alla Spezia e ne sono molto contento".

"Ci sarà poi Valerio Massimo Manfredi - ha aggiunto Vergassola presentando l'appuntamento di apertura il 24 ottobre alle 18.30 - . Ha già un nome da antico romano, l'ho incontrato in aereo mentre scendevamo insieme. L'ho covinto dicendogli 'Ti porto a mangiare in un posto dove mangiavano solo i gladiatori'. Era un locale dove si mangiava solo pesce crudo, era contento. Lui sempre questo modo un po' istrionico è un ottimo modo per farci raccontare delle cose. Parleremo anche di libri con lui e sarà disponibile per un firmacopie. Io cercherò di scoprire con il suo grande sapere, se sa che gli spezzini nel 200 a.c e della deportazione dei popoli apui e del complicato rapporto con i romani che portarono via migliaia persone, autentici combattenti, contrari alla estrazione del marmo da parte dei romani. Il marmo era pagagonabile al petrolio nell'Iraq di oggi. Ottomila persone vennero deportate a piedi. Diecimila vennero portati ad Avellino in Nave, ottomila a piedi. Sui monti di Avellino c'è una targa dedicata ai liguri che hanno quasi 'colonizzato' quei luoghi. L'aspetto che più mi diverte è che siccome la costiera amalfitana è simile alla nostra e hanno il limoncello come alle Cinque Terre e le acciughe come a Monterosso sarebbe bello dire 'siamo noi!'."



Ci sarà anche il giornalista sportivo Fabio Caressa il 25 ottobre alle 18.30. "Racconterà le sue storie sportive - ha concluso Vergassola -. In un suo precedente incontro c'era il silenzio assoluto e il mio timore fu che non lo stesse ascoltando nessuno. Invece alla fine fu letteralmente 'assaltato' soprattuto dai ragazzi. Tutto merito della sua voce 'ufficiale' di Fifa. Avremmo voluto invitare anche Uto Ughi, avremmo voluto commentare con lui le Quattro stagioni di Vivaldi, ma in quei giorni è in Sicilia per un premio con il presidente Mattarella".

Massimiliano Curletto, dirigente dei servizi culturali, tirato in ballo dall'ironia di Vergassola ha aggiunto: "Oltre alle battute questa iniziativa è la prima che 'firmo' come dirigente. Ne sono molto felice, il luogo si presta bene e l'intera rassegna ha un taglio interessante che si proietta ad una massima diffusione".