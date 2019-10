Non è mai troppo tardi con Dario Vergassola. Doppio appuntamento in Mediateca

La Spezia - Prosegue, nella Mediateca Regionale Ligure ‘Sergio Fregoso’ della Spezia, di via Firenze 37, la rassegna ‘Non è mai troppo tardi..’ che vede come protagonista il comico, cantautore, umorista e attore spezzino Dario Vergassola.



Venerdì 25 ottobre alle ore 18.30 Vergassola andrà a lezione di Sport, soprattutto di Calcio, da Fabio Caressa, giornalista sportivo e conduttore televisivo e, alle 21.15, seguirà la lezione di Scrittura tenuta da Maurizio De Giovanni, scrittore, sceneggiatore e drammaturgo, autore di romanzi gialli.

Fabio Caressa è un giornalista, commentatore televisivo e conduttore televisivo italiano. Inizia a lavorare in televisione nel 1986 per Canale 66, emittente locale romana legata a TeleRoma. Negli anni seguenti, durante il corso di laurea in Scienze politiche alla Luiss, si diploma in Public Speaking alla Ucla (1988) ed in lingua spagnola all'Università di Salamanca (1990), cominciando a seguire per diverse emittenti radiofoniche la Lazio e la Roma nelle partite in trasferta. Diventa giornalista professionista nel 1994. Insieme a Beppe Bergomi forma una delle più celebri coppie di telecronisti di Sky Sport. Ha collaborato con diverse testate giornalistiche e in ambito extrasportivo ha condotto assieme ad Elena Di Cioccio ‘Stracult Show’ su Rai 2. Ha ricommentato per Italia-Germania 4-3 alcune delle partite storiche dei mondiali di calcio. Ha seguito da inviato il campionato del mondo 1994 e da inviato e telecronista quelli del 2006, del 2010 e del 2014. È sposato con la giornalista Benedetta Parodi. Nel 2010 conduce, su Discovery Channel, la rubrica calcistica Com'è fatto il calcio, in cui, con l'aiuto del professore di biofisica Nicola Ludwig, spiega scientificamente il gioco del calcio. Dal 25 agosto 2012 conduce Deejay Football Club su Radio Deejay insieme ad Ivan Zazzaroni. Dal 2016 è uno dei condirettori di Sky Sport con delega al programma Sky Calcio Club.

Maurizio de Giovanni è uno scrittore, sceneggiatore e drammaturgo italiano, autore perlopiù di romanzi gialli. È nato nel 1958 a Napoli, dove vive e lavora. Nel 2005 partecipa a un concorso riservato a giallisti emergenti indetto da Porsche Italia presso il Gran Caffè Gambrinus, ideando un racconto ambientato nella Napoli degli anni trenta intitolato ‘I vivi e i morti’, con protagonista il commissario Ricciardi. Il racconto è la base di un romanzo edito da Graus Editore nel 2006, ‘Le lacrime del pagliaccio’, poi riedito l'anno successivo con il titolo Il senso del dolore: ha così inizio la serie di inchieste del Commissario Ricciardi. Nel 2013 torna in libreria con il romanzo ‘I bastardi di Pizzofalcone’, segnando la transizione del personaggio dal genere noir al police procedural. Non molto tempo dopo De Giovanni dà alle stampe ‘Buio per i bastardi di Pizzofalcone’. Nel 2014 esce in libreria l'antologia intitolata ‘Le mani insanguinate’, una raccolta di quindici tra i suoi migliori racconti noir. Esce a luglio 2014 ‘In fondo al tuo cuore’, sempre per Einaudi, nuovo romanzo del commissario Ricciardi e nello stesso anno ‘Gelo per i bastardi di Pizzofalcone’, un nuovo racconto incentrato sulla squadra dell'Ispettore Lojacono. Nel luglio 2015 esce ‘Anime di vetro. Falene per il commissario Ricciardi’ e l'anno successivo ‘Serenata senza nome. Notturno per il commissario Ricciardi’. Nel dicembre 2016 esce ‘Pane per i bastardi di Pizzofalcone’. È del 2017 la pubblicazione del primo di una nuova trilogia di libri di genere mistery chiamata 'I guardiani'. Fa parte del gruppo di scrittori che conducono il laboratorio di scrittura con i ragazzi reclusi nell'Istituto Penale Minorile di Nisida.

La rassegna si concluderà sabato 26 ottobre, alle 18.30, con la lezione di Poesia, tenuta da Guido Catalano, poeta e scrittore.

Ingresso gratuito.