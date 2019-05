Non ci salveranno i melograni. La presentazione da Liberi tutti

La Spezia - Venerdì 10 maggio alle ore 18 alle libreria Liberi Tutti presentazione del libro "Non ci salveranno i melograni" di Maristella Lippolis (Ianieri Edizioni).



Un’isola della Dalmazia nel 1991, nei giorni che precedono lo scoppio della guerra nei Balcani. Una donna che trasforma il tempo della vacanza in un viaggio dentro la propria vita. Un uomo che deve scegliere da che parte stare e quale senso dare alla propria esistenza.

Non ci salveranno i melograni racconta del momento in cui per la prima volta dopo la Seconda guerra mondiale in Europa si sono affermati i nazionalismi; di come una guerra fratricida abbia sconvolto le geografie e le anime, e delle ragioni di chi allora ha scelto di non arrendersi.



Maristella Lippolis ha esordito nella narrativa pubblicando racconti sulla rivista "Tuttestorie", diretta da Maria Rosa Cutrufelli. Vincitrice del Pre­mio Piero Chiara 1999 con la raccolta La storia di un’altra, in seguito ha pubblicato i romanzi Adele né bella né brutta (Edizioni Piemme, 2008), finalista al Premio Stresa 2008, Una furtiva lacrima (Edizioni Piemme, 2013) e Raccontami tu (L’iguana editrice, 2017). Collabora con la rivista "Leggendaria", il "LetterateMagazine", il Magfest.