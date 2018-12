New Week Made 2018 per i mercoledì del Camec

Dall’11 al 15 dicembre una densissima kermesse di performances musicali animerà diverse sedi cittadine. Asti: "Un momento in cui si rinnova la proficua collaborazione con il Conservatorio cittadino".

La Spezia - Mercoledì 12 dicembre si rinnova l’appuntamento con la musica negli spazi del Camec, che ospita un importante festival di musica contemporanea, il New Week Made, per il 2018 organizzato alla Spezia. Con il sostegno del Conservatorio cittadino ‘G. Puccini’ e del suo LabMusCont, diretto dal professor Andrea Nicoli, dall’11 al 15 dicembre una densissima kermesse di performances musicali animerà diverse sedi cittadine. Il New Made Ensemble, sotto la guida di Alessandro Calcagnile, sarà l'attore principale degli eventi previsti.



Mercoledì 12, dalle 17, al Camec, un nutrito programma con musiche di: Goffredo Petrassi: Souffle per flauto; Antonio Agostini: Donna in piedi presso un corso d'acqua; Nicoletta Andreuccetti: Notturno sole; Silvia Bianchera: Adal per flauto; Umberto Bombardelli: Visibile, invisibile per clarinetto; Elisabetta Capurso: Lo specchio di Narciso per clarinetto basso; Daniele Corsi: Rituel per clarinetto basso; Giovanna Dongu: Trasparenze e luci di filigrana per flauto; Sergio Santi: Uira per flauto e nastro magnetico; Roberto Zanata: Meccanica 1 per flauto e nastro magnetico. “Siamo lieti di ospitare al CAMeC questo importante festival – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Paolo Asti. Un momento in cui si rinnova la proficua collaborazione con il Conservatorio cittadino “G. Puccini”. Come è noto, musica e arti visive hanno nella creatività un elemento comune e l’iniziativa che proponiamo ne è un esempio concreto”.

Il calendario completo delle esibizioni in http://www.centromusicacontemporanea.it.