Nel cuore antico della Lunigiana con le memoria di Maria Marchetti

La Spezia - Franca Tozzi, scrittrice lunigianese con lunghi anni di insegnamento, è l’autrice di un interessante e commovente libro, presentato di recente al Liceo Classico “L. Costa”, il cui titolo Quando la manna si posava, all’alba sulle foglie e sui fiori - Memorie di Maria Marchetti (Stampa Edit. Todisco – Avellino) è già sufficiente ad accendere la voglia di conoscenza. La pubblicazione è la trascrizione, integrata da personali riflessioni, di un manoscritto ricevuto, per l’appunto, dalla Marchetti, giustamente definita “enciclopedia vivente”, che fa rivivere lo spaccato umano della realtà lunigianese, pervasa da insormontabili problemi esistenziali. Bravissimi Maria Luisa Tozzi e Giuliano Adorni nel ripercorrere, coinvolgendo un uditorio attentissimo all’ascolto, le centoventi pagine del libro che Franca Tozzi, con un incedere straordinariamente comunicativo e partecipato, ha riportato alla luce, penetrando nel cuore antico della Lunigiana, attivando una sequenza di condivisibili considerazioni fra il passato e il presente.

Le “memorie” ripercorrono momenti socialmente drammatici del Novecento e rivelano di sicuro aspetti comuni ad altre realtà del nostro paese dove imperava povertà e sfruttamento. Con dovizia di particolari Maria Luisa Tozzi definisce “inimmaginabile la condizione mezzadrile lunigianese, descritta anche in altre opere di carattere etnografico da Franca Tozzi, che generava una miseria che costringeva all’emigrazione massiccia verso l’America o, stagionalmente, verso Francia e Corsica”. Nel libro in oggetto, continua l’apprezzata studiosa, “il racconto ha spesso degli spaccati struggenti, legati alla saga della famiglia Marchetti, ma soprattutto di forte realismo, con accenni a fatti e personaggi storici che coinvolsero anche Spezia. Basti pensare all’invasione nazista, l’occupazione marittima e dell’entroterra Lunigianese; la Resistenza; gli sfollati spezzini che invasero la Lunigiana e che attraversarono la Cisa per barattare oggetti con cibarie di Parma”.

La narrazione di Franca Tozzi, che si è avvalsa della limpida memoria di Maria Marchetti, ha non secondari risvolti squisitamente sociologici, nell’approfondire il rapporto intercorrente fra il territorio e chi lo abita, la cultura, gli aspetti di una condizione che vedeva la donna, non di rado, in posizione soccombente, il tutto avvolto da una cornice di palpabile emotività.

Densa di contenuti morali è l’esortazione della scrittrice, laddove ammonisce che “oggi abbiamo tutto e siamo più fragili”, richiamando opportunamente le attuali generazioni “a farsi portatrici sane di quella fierezza e volontà, la cui forza, come atto liberatorio di riconoscenza, andrebbe oggi, finalmente professata e dichiarata”.

Sulla medesima linea si colloca Giuliano Adorni, sottolineando il contenuto del libro che ha in Franca Tozzi - scrive nella prefazione - la “sapiente e misurata regista dell’intera narrazione”. Il presidente del Centro aullese di ricerche e studi lunigianesi “Giulivo Ricci” osserva che “da questo testo di saggezza antica, le nuove generazioni dovrebbero rilevare elementi di riflessione e di speranza, ascoltando chi indica loro una soluzione possibile: nelle scelte di vita dei nostri antenati - continua Adorni - che seppero assaporarne la dolcezza, percorrendo il loro itinerario esistenziale, guidati da una moralità semplice ed intensa, ricca di affetti e di laboriosità”.

Meritano di essere riportati integralmente alcuni passaggi del contributo di Maria Luisa Tozzi, figlia eletta della Lunigiana, dedicati alle peculiarità della “comunicazione che trascinava una lingua identitaria, assicurando la continuità dei valori tramandati, realizzando una grammatica costruita da secoli sul rapporto luogo-persone che proponeva una visione del mondo modellata sull’esperienza del proprio territorio”. Dalla lettura del libro di Franca Tozzi, sorge inevitabile, per la titolatissima studiosa, avviare “un confronto con la contemporaneità ed un richiamo a quella oralità, oggi scomparsa, forse, unico appiglio alla creazione di una nuova capacità di comunicare e di creare relazioni contro la solitudine”. Un libro davvero utile, scritto con lucidità, consapevolezza critica ed infinito amore.



Valerio P. Cremolini