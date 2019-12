Natale in ciassa Brin con la Casetta di Babbo Natale

La Spezia - Prospezia Ciassa Brin, in collaborazione con la parrocchia di Nostra Signora della Salute organizza "Natale in Ciassa Brin" sabato 21 e domenica 22 dicembre, con una appendice il 23 e 24 dicembre con il Babbo Natale motociclista. La festa si svolgerà dalle 15 alle 20 con uno stand gastronomico (lo sgabeo Marolino), laboratori di quartiere con il Centro Educativo Polivalente Asso del comune della Spezia, Associazione Agapo, Ludoteca civica e le matite colorate. Tutti con i loro bambini e le loro costruzioni in ceramica e legno. Non mancherà Telethon, un banco della solidarietà e la partecipazione dell'associazione Padri e Madri Dominicana, che offrirà la cioccolata calda. Il tutto sarà allietato da giochi per bimbi, coro e canti di Natale con la Chiristmas Street Band e con canti Natalizi del nostro Coro Parrocchiale Sarà, inoltre, presente Babbo Natale che aspetterà i bimbi nella sua casetta, i bambini potranno portare le loro letterine, o scriverle direttamente sul posto per poi imbucarle nella cassetta di Babbo Natale. La casetta sarà aperta anche il 24 pomeriggio x dare ultima chance ad indecisi e ritardatari.