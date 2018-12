Natale in ciassa Brin, appuntamenti nel fine settimana

La Spezia - “Natale in ciassa Brin “ è il titolo dell’evento che avrà luogo sabato 22 e domenica 23 dicembre. Due giorni intensi di appuntamenti organizzati dall’associazione Prospezia Ciassa Brin in collaborazione con la parrocchia Nostra Signora della Salute e varie altre realtà del quartiere Umbertino e con il patrocinio del Comune della Spezia.

Sia sabato che domenica dalle ore 15 alle ore 19 in piazza sarà presente una simpatica casetta nella quale Babbo Natale riceverà i bambini ad uno ad uno per ascoltare i loro desideri e donare loro qualche dolcetto. Già pronta anche la cassetta postale che accoglierà le letterine dei bambini e non mancherà il timbro di Babbo Natale.

In entrambi i giorni si terrà il mercatino dell’hobbistica e non mancherà il classico stand degli sgabei. Inoltre verrà offerta la cioccolata calda da parte della comunità Dominicana.

Scendendo nei particolari sabato 22 dicembre saranno presenti laboratori di ceramica e falegnameria a cura del centro polivalente A.S.S.O. Alle ore 15,45 esibizione a tema natalizio del centro Danza Project. A seguire sul sagrato della chiesa cori di Santa Maria e Nostra Signora della salute seguiti dalla novena latino americana.

La novena tradizionale si terrà invece in chiesa alle 17,30 e sempre in chiesa, domenica 23 dicembre alle ore 19 avrà luogo un magico concerto di Natale ad opera del Coro Lirico La Spezia con i solisti M. Aino, N. Tori e K. Ktaya e al pianoforte M Ktaya.

Due giorni ricchi di iniziative per grandi e piccini sotto l’egida della Prospezia Ciassa Brin di cui è responsabile Andrea Canini.